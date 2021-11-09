"Голос" - единственная фракция, занимающаяся популяризацией вакцинации, - Комаровский
Известные артисты и политики не спешат популяризировать вакцинацию от СOVID-19, поскольку когда публичное лицо начинает агитировать за что-то, то сразу теряет доходы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объяснение известного украинского педиатра, врача Евгения Комаровского.
То есть, любой человек, заработок которого зависит от приверженности аудитории, не спешит с этим связываться. С политиками такая же история, хотя они могли бы выступить лидерами мнений и развенчивать мифы о вакцинации, чем спасли бы многих людей. Однако единственная политсила, которая сегодня активно выступает за вакцинацию, это "Голос".
"Единственная фракция, которая этим занимается - это "Голос". Им нужно по европейским стандартам, это их политика, они выступали. Все остальные - "ОПЗЖ" молчит, "Батькивщина" молчит, "Слуга народа", однозначно молчит. И это очень неприятно. Если ты политик и тебя действительно уважают и любят люди, они должны тебя слушать. Если это не купленные голоса, если это не манипуляции. Скажите своим избирателям: "вакцинируйтесь", - сказал Евгений Комаровский.
Напомним, партия "Голос" еще весной выступила с инициативой выделить 800 млн грн на закупку кислородных станций для украинских больниц, спасающих больных коронавирусом. Народный депутат Инна Совсун подала соответствующий законопроект, однако за его принятие пришлось побороться. Только в ноябре, при активном настоянии оппозиции, закон все-таки проголосовали.
Также "Голос" выдвигал постановления о поддержке бизнеса во время локдауна и отмене ограничений для вакцинированных людей. Депутаты партии выступают с активным призывом прививаться, потому что это спасает жизнь. Председатель партии Кира Рудык рассказала, что привилась сама и привила всех своих родственников, ведь это - единственный путь, чтобы побороть пандемию.