"Голос" - единственная фракция, занимающаяся популяризацией вакцинации, - Комаровский

То есть, любой человек, заработок которого зависит от приверженности аудитории, не спешит с этим связываться. С политиками такая же история, хотя они могли бы выступить лидерами мнений и развенчивать мифы о вакцинации, чем спасли бы многих людей. Однако единственная политсила, которая сегодня активно выступает за вакцинацию, это "Голос".

"Единственная фракция, которая этим занимается - это "Голос". Им нужно по европейским стандартам, это их политика, они выступали. Все остальные - "ОПЗЖ" молчит, "Батькивщина" молчит, "Слуга народа", однозначно молчит. И это очень неприятно. Если ты политик и тебя действительно уважают и любят люди, они должны тебя слушать. Если это не купленные голоса, если это не манипуляции. Скажите своим избирателям: "вакцинируйтесь", - сказал Евгений Комаровский.