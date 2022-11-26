Голодоморы в Украине: сколько раз "советы" совершали геноцид нашего народа

Сколько было голодоморов?

Согласно историческим датам украинская история насчитывает три голодомора в разные промежутки времени. Все они были искусственными и сделанными руками кремлевских политиков.

Да, порой одной из причин голода был неурожай на полях, но если бы у крестьян не уносили хотя бы того, спасти можно было бы миллионы украинских жизней.

Голодомор 1921-1923

Это было массовое уничтожение коренного украинского населения в южных областях УРСР. В том году урожай был достаточным для обеспечения населения. Однако у крестьян конфисковывали хлеб и вывозили его в Россию.

Удивительно, Совнарком признал, что в Украине есть некоторые голодающие регионы. Тогда на это не было так называемой "информационной блокады".

По состоянию на первое мая 1922-го в пяти украинских губерниях от голода страдали и умирали около 7 000 000 человек. Около 40% составили дети. Однако государственную помощь получали не более 7,5% голодных.

Крестьяне в Донецкой области собирают померзший картофель (фото: Радио Свобода)

Зарубежные организации начали активно помогать Украине, снабжая население продовольствием. Они предоставляли десятки миллионов пайков в то время, как государственная помощь составляла десятки тысяч. Только с зарубежной помощью удалось преодолеть страшную массовую голодовку.

Голодомор 1932-1933

Этот голодомор признан геноцидом и считается самым страшным преступлением против человечества. Он был полностью искусственным и унес жизни миллионов даже еще не родившихся украинцев.

Одной из главных его целей было подавить повстанческие движения украинских крестьян против коллективизации. Это означало объединение хозяйств крестьян и полный контроль государства над ними.

Руководствуясь старыми методами, советы забирали у людей хлеб. Главным для этого аргументом были слова: "Первый хлеб государству". Но забирали не первый, а весь до конца.

У крестьян принудительно отбирают хлеб (фото: Радио Свобода)

Факты и доказательства Голодомора тщательно скрывали и уничтожали любые упоминания о нем. Для сравнения голод в Поволжье 1921-1922 годах и голод во время блокады Ленинграда освещались в советских средствах массовой информации.

Точной цифры погибших во время Голодомора нет до сих пор. По разным оценкам общее количество составляет от почти четырех до шести миллионов человек.

Голодомор 1946-1947

Как сообщают в Институте исследования, Голодомора, массовый искусственный голод 1946-1947 гг. был результатом преступной деятельности коммунистического режима.

Это были времена послевоенной разрухи, и советские власти решили воспользоваться опытом организации Голодомора 1932-1933. Они изъяли почти все зерно, овощи и мясо и вывезли за пределы Украины.

При этом восстановили колхозную систему работы хозяйств, когда крестьяне работали круглогодично, получая плату только дважды за это время.

Принудительная работа в колхозах была почти не оплачиваемой (фото: Википедия)

"С 1945 по 1947 г. я был председателем колхоза. В 1947 году был голод. Жгли блины из картофельных шелух, ели все. Пухли от недоедания. Крали на колхозных полях зерно, свеклу. За кражу мешка свеклы трех колхозников посадили на 8 лет, а меня уволили с должности председателя колхоза", - рассказывал председатель колхоза села Днепропетровской области Григорий Семенович Бугай.

Руководство СССР тщательно скрывало от мира факт массового голода. Документы, освещавшие механизм создания голода, шли под грифом "секретно", "совершенно секретно", "лично".

Такие действия Кремля повлекли за собой смерть миллионов людей. В 1947 году в республике насчитывалось более 1,5 миллиона больных дистрофией, из них 77,1% составляли сельские жители. Большинство из них умерло.

Как чтят память жертв Голодоморов?

В Украине снято множество фильмов и написано несколько книг о событиях тех ужасных времен.

Самым известным произведением современности является фильм "Поводырь", рассказывающий о путешествиях по Советской Украине американского мальчика и украинского слепого музыки накануне и во время Голодомора.

А среди произведений литературы выдающимся считают "Жовтий князь", написанный Василием Баркой.

Также в Украине существует традиция возложения цветов к мемориалам и зажигания свечи ровно 26 ноября в 16:00.