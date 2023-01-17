"Голодная кутья" или второй Святой вечер: что должно быть на столе по украинской традиции

Какие блюда традиционно готовят на второй Святвечер

Голодная кутья завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Ее готовят 18 января - накануне Крещения. Заведено называть кутью "голодной", потому что весь день вплоть до святого ужина люди постятся.

Для традиционной семейной трапезы на второй Святвечер, в отличие от 6 января, необязательно было готовить все 12 постных блюд.

На ужин подавали кутью с медом, орехами, маком и изюмом. Также жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле и компот из сухофруктов. Готовили и постный борщ с грибными ушками и грибную подливку.

На праздничный стол выкладывали немного сена, сверху - белую скатерть. Часто на углы стола выкладывали зубцы чеснока, чтобы вся семья была здорова. С появлением первой вечерней звезды садились за стол. Помолившись, начинали трапезу тремя ложками кутьи, ими же и завершали.

Если некоторые блюда не съедали во время ужина - их выносили курам или другому скоту, чтобы те были здоровы и лучше плодились. В пустую миску от кутьи клали ложки всех, кто был на трапезе. А также туда додавали кусочек хлеба, чтобы был урожай.

На Галичине был обычай после Святвечера собирать все вилки или ложки из-за стола и связывать их сеном. Традиционно поручали это делать самому младшему члену семьи. Это должно было укрепить родственные связи и держать всех вместе.

Какие традиции соблюдались на второй Святвечер

Традиционно на Крещение бьют сильные морозы. Именно поэтому с этим праздником связан обряд на "заклинание мороза". Перед тем, как начать трапезу, хозяин брал ложку кутьи, подходил к окну и говорил: "Мороз, мороз, иди к нам кутью есть!".

Делал паузу, а потом продолжал: "Не идешь? Так не иди ни на рожь, ни на пшеницу, ни на всякую пашницу! Не мороз ни нас, ни наших коней, не мороз ни скот ни птицу!".

Такой обряд должен был отпугнуть мороз от господарства и обеспечить обильные урожаи.

С наступлением темноты начинался еще один ритуал. Семья выносила из дома "дидуха" и сжигала в саду или на огороде. Его пепел считался полезным для будущего урожая. Этот ритуал был своеобразным прощанием с зимой и призывом весны.

В этот праздник дети снова могли ходить щедровать. Иногда брали с собой веточки лещины и дарили хозяевам домов в знак благодарности.

Часто на второй Святвечер девушки гадали. Проводили те же ритуалы, что и на Андрея или другие магические вечера.

В ночь на Крещение вода становится святой

Украинцы верили, что в полночь перед Крещением вода в озерах и реках волнуется. Некоторые посреди ночи шли посмотреть на это. Принято было набрать эту воду и хранить ее за святыми образами на случай ранения или тяжелой болезни.

В христианской традиции также принято считать, что вода приобретает целебные свойства на Крещение. 19 января ее освящают в храмах и на водоемах, где делают проруби для купания. Они называются иордани - от реки, где крестили Иисуса.

Священную воду пил каждый член семьи натощак. Девушки наливали эту воду в миску, бросали туда бусы или гроздь калины и умывались. Это должно было дать им красоту. Эту воду давали и скоту, чтобы не боялась болезней.

Обязательно этой водой нужно было сбрызнуть дом. Хозяин брал несколько стеблей с "дидуха" и освящал все комнаты, чтобы несчастья обходило. Между тем, один из членов семьи рисовал мелом кресты на дверях и окнах.

Традиция купать в прорубях на Крещение появилась значительно позже. Такое погружение в святую воду должно призвать здоровье на целый год. Однако для этого обряда следует закалить тело.