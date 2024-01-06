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Голливудский актер погиб вместе с двумя дочерьми в авиакатастрофе: жуткий инцидент сняли на видео

Суббота 06 января 2024 12:53
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Голливудский актер погиб вместе с двумя дочерьми в авиакатастрофе: жуткий инцидент сняли на видео Актеру был 51 год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Голливудский актер Кристиан Оливер, снявшийся во многих известных фильмах, погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним не стало и двух его дочерей, в момент трагедии они были рядом с ним.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что случилось с актером и где произошла авиакатастрофа.

Во время написания материала были использованы источники: New York Post, Searchlight, Instagram-страница Оливера.

Голливудский актер погиб в авиакатастрофе - что известно

Оливер отдыхал на Карибских островах вместе со своей семьей. 4 января 51-летний актер, а также две его дочери - 12-летняя Мадита и 10-летня Анника, сели в кабину одномоторного самолета.

Пилот должен был доставить их с острова Бекия на Сент-Лусию. Однако когда самолет был над океаном, что-то произошло. Пилот сообщил о внезапных проблемах диспетчерской службе. Он планировал вернуться, но самолет упал прямо в воду.

Жуткий момент попал на видео. К месту трагедии быстро прибыли спасатели, однако спасти актера, детей и пилота дайверы уже не могли. Все они погибли.

Чем известен актер

Оливер родился в Германии. Он снялся во многих фильмах, таких как "Возвращение Геркулеса", "Индиана Джонс и циферблат судьбы", "Валькирия", "Спиди-гонщик".

Свою карьеру актер начинал в США. Сначала он был моделью, а затем начал сниматься в фильмах и сериалах. Оливер был женат. Несколько дней назад он публиковал снимки с Карибских островов и радовался отдыху. Теперь фаны называют его последний пост "пророческим".

"Привет откуда-то из рая! К общению и любви…2024, мы идем!" - написал Оливер за несколько дней до гибели.

Голливудский актер погиб вместе с двумя дочерьми в авиакатастрофе: жуткий инцидент сняли на видеоПоследний пост актера (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что известный голливудский актер заговорил на украинском и назвал Путина "придурком".

Кроме этого, недавно мы уже рассказывали, где отдыхают украинские звезды на новогодние праздники.

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