Голлівуд відпочиває: з бердянського зоопарку викрали качку Катю і вимагали викуп за неї

В Бердянську з контактного зоопарку два хлопця і дівчина цілеспрямовано вкрали качку Катю, яку обожнювали всі відвідувачі звіринця. Про інцидент повідомила директорка зоопарку Ольга Бєльчева.

"Качка завжди гуляла біля контактного зоопарку і нікуди сама не йшла. За рік щасливого життя у неї встиг багато хто закохатися", - розповіла Бєльчева у Facebook.

На щастя, злочинців вчасно помітив Анрій Любимов. Він проходив повз і повідомив працівників звіринця про те, що підозрілі люди взяли качку і почали тікати.

"Всім колективом рвонулися в слід за ними. Картина просто жесть! Я побігла за ними, за мною слідом хлопці на машинах. Ця стрьомна компашка на мене почала виступати і вимагати викуп та інше. По прибуттю моєї групи підтримки, хлопці з райончика змінили тон спілкування і ми у них забрали качку", - розповіла Ольгу.

Також вона додала, що якщо б злочинці качці щось зробили, то "ми б їх там і поховали всіх трьох".

"Це не просто качка, вона стала членом суспільства. Вона унікальна. Ми її дуже любимо", - підкреслила Ольга.

Злочинці, які викрали Катю (фото: facebook.com/brd24)

Історія в дусі популярного голлівудського фільму "Сім психопатів" викликала шквал коментарів у соцмережах.

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