Річниця з дня народження Каденюка: дружині космонавта погрожують і хочуть відібрати житло

Сьогодні, 28 січня, першому космонавту Незалежної України Леоніду Каденюку могло б виповниться 70 років. Він трудився все своє життя, а після смерті у його сім'ї виникли проблеми.

Коли не стало чоловіка, Віра Каденюк потрапила в лікарню з інсультом. Через пів року у неї стався ще один інсульт. Крім того, синові на телефон почали надходити погрози, після чого на нього два рази нападали невідомі з ножем. Поліція шукає винних вже кілька років. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Цікаво, що погрози та напади збіглися з періодом, коли квартиру, яка записана на Леоніда Каденюка, дружина спробувала оформити на себе.

Коли Віра Каденюк разом із сином прийшла до нотаріуса, щоб переписати право спадкування на квартиру на себе, їм сказали, що надійшла заява від старшого сина Володимира.

Мова йде про сина з Росії від першого шлюбу. Йому з матір'ю Каденюк залишив трикімнатну квартиру. Другу квартиру космонавт отримав від держави через 35 років після першого шлюбу.

Квартиру на Печерську він хотів переписати на молодшого сина, але не встиг. Тепер старший син Володимир вимагає виплатити йому третину вартості 4-кімнатної квартири.

"Два рази за 35 років я його бачила. Позбавити його права спадщини я не можу. Але він не має ніякого права", - каже Віра Каденюк.

Але за словами юристів, закон на боці Володимира, оскільки Леонід Каденюк не залишив заповіту.

Сплатити третину вартості квартири синові від першого шлюбу Вірі Каденюк немає за що. Вона каже, що пенсії вистачає на платіжки і їжу. Але цим, історія з житлом не закінчується.

З'явилося ще кілька людей, які претендують на цю квартиру. Перший - це Кізленко Володимир Ігорович. Він каже, що найкращий друг Леоніда Каденюка, і отримав від нього заповіт, право на квартиру.

Адвокат сім'ї Каденюків перевіряє цей заповіт. А з сином від першого шлюбу хочуть домовитися, якщо ж не вдасться, то будуть подавати в суд. Погрози телефоном продовжують надходити.

Сім'я Леоніда Каденюка може втратити житло (відео: YouTube)

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