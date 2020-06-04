Мережу обурив стан могили українського космонавта Каденюка

Леонід Каденюк (фото: facebook.com/alex.mochanov)

У мережі вражені фотографіями могили Леоніда Каденюка

Українці були сильно здивовані станом могили першого українського космонавта Леоніда Каденюка, який помер 2,5 роки тому – 31 січня 2018 року. При цьому на його могилі досі не встановлений пам'ятник, а тільки стоїть дерев'яний хрест, табличка і фото.

Фотографії могили Каденюка зробив автогонщик і волонтер Олексій Мочанов 3 червня, який також їх опублікував на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він зазначив, що навіть не хоче розуміти з якої причини немає пам'ятника у такої людини. Але одне він знає точно, що це неправильно.

Могила Леоніда Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)

"Всі зловили психоз на успіхах Маска, а свій, доморощений підкорювач космосу - кинутий. Забутий. Неприглядний. Тому так і живемо, громадяни співвітчизники. Що завгодно, тільки не те, що треба", - написав Мочанов.

Могила Леоніда Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)

Користувачі мережі також прокоментували його пост. При цьому думки людей розділилися.

Якщо відсутність пам'ятника - не побажання Леоніда Костянтиновича або його родичів, пам'ятник буде. Дякую за цей пост;

Це обурливо звичайно, але може родичі не дали згоду?! - жахливо звичайно - просто ганьба! Цікавий був співрозмовник - брав у нього інтерв'ю 20 років тому! Душевна людина!

Не судіть строго. Є люди, дуже мудрі, припущу, що ви таких ніколи не бачили, так от вони вважають, що на могилі не потрібно нічого, крім стандартного, за віросповіданням, набору. Можливо, Леонід Костянтинович заповідав своїм близьким не влаштовувати "будови" на своїй могилі. Чоловік живий, поки про нього пам'ятають, а не коли у нього крутий пам'ятник на кладовищі;

А хіба пам'ять вимірюється величчю пам'ятника? У США і більш важливі особистості лежать під звичайним каменем.

У рідному селі космонавта на Буковині пам'ятник стоїть, а в Києві це ж "величезна проблема", у нас же цих космонавтів...

Кошмар! Ніколи б не подумала! Олексій, знаю, що після вашої публікації, "заворушаться"! А якщо ні, зробимо своїми силами. З миру по нитці;

Реально жесть.Мочанов залізно прав;

Важко дивитися на таке. Держава має шанувати таких. Вони ж здоров'я і життя віддають на славу країни...

Скріншоти з Facebook

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Автор: Роман Мирончук