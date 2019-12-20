Мені роками надходили погрози: відомій активістці спалили автомобіль

Відома активістка, одна із засновниць громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова повідомила, що в ніч на 20 грудня згорів її автомобіль. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Олена Парфьонова повідомила, що поки що вона не знає, що саме сталося. Вночі вона виявила, що від її автомобіля залишилися тільки вугілля.

"Я не знаю, що сталося, але оперативно-слідча група каже, що схоже на підпал. Вчора була в мене машина, а це ранок 20.12.2019", - написала активістка на своїй сторінці та опублікувала фото.

Керівниці "Бацьки SOS" спалили автомобіль (Фото: facebook.com/alena.parfonova)

За попередньою інформацією, займання сталося всередині автомобіля через коротке замикання.

"Там попереднє заключення ДСНС, що займання сталося всередині внаслідок замикання. Буде ще остаточний висновок ДСНС, і тоді вже буде відома остаточна кваліфікація", - розповіли поліцейські в коментарі для "Радіо Свобода".

Парфьонова Олена повідомила, що їй раніше вже надходили погрози і неодноразово і вона їх пов'язує зі своєю громадською діяльністю.

"На даний момент версій, чому це сталося, у мене немає. Напевно, комусь перейшла дорогу за всі ці п'ять років боротьби з поборами. Я це розумію, але, щоб сказати щось конкретно, не можу. Мені роками надходили погрози. Казали: "Ти ж не безсмертна, подумай про сім'ю, у тебе ж дитина", - розповіла Парфьонова у коментарі для BBC News Україна.