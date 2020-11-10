Рік при владі: підсумки роботи Олійника за рік на посаді голови Дніпропетровської облради

Минуло трохи більше як рік з того моменту, як соратник олігарха Ігоря Коломойського Святослав Олійник очолив обласну раду Дніпропетровської області. Регіональні видання підбивають підсумки його роботи, прогнозуючи, що незабаром Олійник і зовсім може залишити посаду.

Як відомо, "Слуга народу", від якої балотувався голова облради, хоч і взяла трохи більш як двадцять мандатів, але залишилася без союзників в обласній раді. Відповідно, голосів для повторного обрання Святослава Олійника може не вистачити.

Так, за даними місцевого видання 49000.com.ua, ще будучи в статусі "виконуючого обов'язки" Святослав Олійник ймовірно протягнув через облраду рішення про приватизацію Аульської хлоропереливної станції. Її купила фірма, пов'язана з Коломойським, що дозволило олігарху фактично монополізувати ринок виробництва та розфасовки хлору. При цьому, обласну владу не збентежило, що саме через "Дніпроазот", який належить олігарху роком раніше область і кілька інших регіонів були поставлені на межу катастрофи через відсутність поставок хлору, необхідного для очищення питної води.

Крім цього, Олійника не раз звинувачували в нечесних тендерах по дорожньому будівництву. Компанії, пов'язані з шляхобудівної "УПС", яку пов'язують з Олійником, стали постійними фаворитами тендерів на ремонт обласних доріг.

Безумовно, все це не кращим чином позначалося на рейтингу обласної влади. Зе-команда, яка ще рік тому на парламентських виборах набирала понад 40%, впала до 11,4% підтримки виборців. Крім того, згідно з недавніми опитуваннями, Олійнику не довіряють близько третини дніпрян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна також аналізувала, як область розпоряджалася коштами "за новими правилами" і про які плюси і мінуси Олійника за рік можна говорити