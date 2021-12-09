Рік Тигра 2022: що має бути на новорічному столі, щоб задобрити господаря року

Новий рік вже зовсім близько і багатьох хвилює питання, що поставити на святковий стіл, щоб і гості були ситі, і символ 2022 року - Блакитний Водяний Тигр - залишився задоволений. Тигр - це всеїдна і невибаглива в їжі тварина, тому на новорічний стіл можна поставити будь-яку страву, але є обмеження.
Про це повідомляє New Year Party.
Тигр їсть дуже багато м'яса, тому на святковому столі воно має бути обов'язково. Це може бути, як м'ясо птиці (курка, гусак, качка, індик та ін.) так і свинина, і баранина.
При цьому яловичину ставити на стіл не потрібно. За легендою, одного разу Бик переміг Тигра в сутичці і висміяв його, тому ці тварини на Сході вважаються найлютішими ворогами.
Готувати м'ясо треба одним великим шматком. Після приготування його можна розрізати на шматки і подавати на стіл. При цьому м'ясо можна смажити і запікати або варити. Крім того, до столу можна подати шашлик.
На святковому столі також повинна обов'язково бути м'ясна або ковбасна нарізка.
Святковий стіл (фото: freepik.com)
Також можна зробити вегетаріанське меню. В такому випадку можна зробити страви з соєвого м'яса. Це можуть бути котлети, відбивні, гуляш, паштет, печеня та інші страви.
Соєве м'ясо можна подавати з різними соусами, які внесуть різноманітність.
М'ясо досить важка їжа, тому гарніри необхідно зробити більш легкими. Можна подати на стіл картоплю, кабачки, моркву, буряк, баклажани і капусту.
Овочі можна подавати вареними, тушкованими, або на грилі. Вони також можуть бути зроблені на пару, запечені в духовці і т. д.
Символ року буде радий, якщо у гарніру буде жовтий або помаранчевий колір. Тому можна додати моркву або кукурму, шафран.
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