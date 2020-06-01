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Я рік пролежала у Феофанії: екс-глава Мінкульту заявила, що її отруїли в Кабміні

STYLERПерсони    01.06.2020 - 22:45
Я рік пролежала у Феофанії: екс-глава Мінкульту заявила, що її отруїли в Кабміні
Оксана Білозір (Фото: facebook.com/oksana bilozir)

Оксана Білозір відверто розповіла про свою роботу в Кабінеті міністрів і Верховній Раді

Оксана Білозір відверто розповіла про той період, коли вона була народним депутатом і очолювала Міністерство культури України. Вона зізналася, що стала жертвою отруєння під час роботи в Кабінеті міністрів і майже рік змушена була відновлювати своє здоров'я.

Українська співачка і політичний діяч Оксана Білозір розповіла, що в політику вона пішла свідомо та навіть отримала для цього профільну освіту. Вона чекала від роботи в міністерстві набагато більшого, очікувала, що там її чекає колективна робота. Однак вона зіткнулася з тим, що всі працюють самі за себе і можуть запросто вкрасти чужі ідеї.

"Я думала, що там буде якась колективна робота. Але такого не було. Там кожен депутат працював на себе. Конкуренція проявлялася багато у чому - наприклад, можна генерувати ідеї, які хтось зі сторони почує, і на наступний день твоя ідея вже кимось опрацьована і внесена. Там свої закони", - Білозір повідомила у програмі "Зоряний шлях".

Вона додала, що найстрашнішим випробуванням для неї на посаді міністра стало отруєння. Вона протягом 12 діб практично не спала, а після – майже рік лікувалася в лікарні та заново вчилася ходити, оскільки у неї в результаті отруєння запалився спинний мозок і виник частковий параліч.

"Я рік лежала в Феофанії. Я не могла ходити, не могла пересуватися. Мене чоловік просто садив на велосипед, тому що мені треба було розробляти ноги, щоб зняти параліч, і я крутила педалі. Це було найважливіше відкриття для мене, що хтось просто може хотіти мене вбити", - зізналася екснардеп і міністр.

Оксана Білозір відверто розповіла про те, як її отруїли в Кабміні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Тищенко потрапив у скандал.

А також розповідали про те, що Надія Савченко несподівано дала інтерв'ю російському каналу.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Оксана Билозирнардепотруєння
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