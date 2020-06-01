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Я год пролежала в Феофании: экс-глава Минкульта заявила, что ее отравили в Кабмине

STYLERПерсоны    01.06.2020 - 22:45
Я год пролежала в Феофании: экс-глава Минкульта заявила, что ее отравили в Кабмине
Оксана Билозир (Фото: facebook.com/oksana bilozir)

Оксана Билозир откровенно рассказала о своей работе в Кабинете министров и Верховной Раде

Оксана Билозир откровенно рассказала о том периоде, когда она была народным депутатом и возглавляла Министерство культуры Украины. Она призналась, что стала жертвой отравления во время работы в Кабинете министров и почти год вынуждена была восстанавливать свое здоровье.

Украинская певица и политический деятель Оксана Билозир рассказала, что в политику она пошла осознанно и даже получила для этого профильное образование. Она ждала от работы в министерстве намного большего, ожидала, что там ее ждет коллективная работа. Однако она столкнулась с тем, что все работают сами за себя и могут запросто украсть чужие идеи.

"Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом - например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы", - сообщила Билозир в программе "Звездный путь".

Она добавила, что самым страшным испытанием для нее на посту министра стало отравление. Она в течение 12 суток практически не спала, а после – почти год лечилась в больнице и заново училась ходить, так как у нее в результате отравления воспалился спинной мозг и возник частичный паралич.

"Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить", - призналась экс-нардеп и министр.

Оксана Билозир откровенно рассказала о том, как ее отравили в Кабмине

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Тищенко попал в скандал.

А также рассказывали о том, что Надежда Савченко неожиданно дала интервью российскому каналу.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Оксана Билозирнардепотравление
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