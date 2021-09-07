За рік подорожчала майже на 80%: чому зросла ціна соняшникової олії

За рік соняшникова олія подорожчала майже на 80%. Минулого року у вересні найдешевша літрова пляшка соняшникової олії в супермаркеті коштувала 22-28 гривень, зараз про такі ціни можна тільки мріяти.
Про це йдеться в сюжеті "Факти ICTV".
Найдешевше масло в магазині коштує 47 гривень, але це за 850 мл. Є за 57 гривень один літр і найдорожче масло коштує 71 гривню за 900 мл.
Цікаво, що в Польщі соняшникова олія коштує набагато дешевше. Там літр в середньому коштує 6 злотих (приблизно 43 гривні).
За словами експерта, зараз світова тенденція йде на спад ціни за даний продукт, але це не стосується України.
"Червень мінус 9%, Липень мінус 7%, в Україні - мінус 0,70%", - говорить він.
І це при цьому, що Україна майже найбільший експортер цього продукту. Торік продали майже 7 мільйонів тонн.
За рік здорожчала майже на 80%: чому так зросла вартість соняшникової олії
Соняшникова олія в Україні зросла майже на рекордні 80%. Якщо раніше літр можна було купити в середньому за 20 грн, то зараз вона коштуватиме 40 грн та більше. Експерти кажуть, що така тенденція на диво спостерігається тільки в Україні. Адже у Європі ціни на олію, навпаки знизилися. Чому так відбувається та чи очікувати українцям чергового здорожчання-дивіться онлайн у сюжеті Фактів ICTV.Posted by Факти ICTV on Monday, September 6, 2021
Великі виробники не захотіли говорити про це, а представники менших скаржилися, що вони заручники ситуації, оскільки вся справа в ціні на соняшник. Вони дійсно виросли так в ціні, що здивувалися навіть досвідчені фермери.
Експерт вважає, що в цій ситуації повинен розібратися Антимонопольний комітет, оскільки за кордоном наша соняшникова олія коштує дешевше ніж в Україні.
Також в Україні подорожчав борщовий набір. Серед овочів, які подорожчали найбільше - цибуля, капуста і буряк. Вартість буряка зросла на 20%, капусти - на 30%.
За словами експертів, зростання цін борщового набору відбулося через меншу пропозицію продукції на ринку через поганий урожай, зібраний фермерами.
Нагадаємо, українцям назвали головну проблему магазинного хліба.
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