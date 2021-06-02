Go_A увірвалася в чарт Billboard і здобула новий рекорд: у чому феномен українців

Музиканти Go_A стали першою україномовною групою, яка потрапила в престижний чарт.

Композиція "Shum" на 80-му місці з 200 випередила за популярністю, на думку редакції журналу Billboard, пісні таких всесвітньо відомих зірок, як Lady Gaga, Tom Odell, Dua Lipa та інших. Перше місце в чарті посідає південнокорейська група BTS з треком "Butter" - до речі, твір теж дебютував у цьому списку.

Пісня "Шум" групи Go_A увірвалася в престижний хіт-парад Billboard відразу на 80-е місце (фото: скрін billboard.com/charts/billboard-global-excl-us)

Зауважимо, що нинішнє потрапляння в чарт Billboard для Go_A стало черговим досягненням, одним з багатьох. Перед цим виступ представника України на Євробаченні 2021 з піснею "Shum" увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Станом на написання матеріалу кількість переглядів виступу української команди в Гранд-фіналі Євробачення наближається до 11,8 млн.

Відео: виступ Go_A у фіналі Євробачення 2021 з піснею "Шум"

Пісня "Шум" також увійшла до топ-10 iTunes в категорії Worldwide Songs і European Songs, стала хітом на Apple Music, а ще - вийшла на 1 місце в рейтингу світових трендів Spotify TOP 200.

Чому світ "заШУМів", і йому сподобалося

У чому ж полягає феномен Go_A, яка, хоч і не здобула перемогу на Євробаченні, але впевнено продовжує підкорювати серця мільйонів меломанів у всьому світі?

На думку аналітика Атлантичної ради Пітера Дікінсона, на тлі "прилизаних і невиразних естрадних пісень", які звучали переважно англійською мовою, українські виконавці запропонували Європі "потужний і запальний гімн у стилі техно українською мовою, спираючись на стародавні українські фольклорні традиції", пише "ВВС Україна".

"Іншими словами, Євробаченню вдалося познайомити величезну світову аудиторію з унікальним українським звучанням", - зазначив експерт.

Група Go_A з піснею "Шум" виступає на сцені Євробачення 2021 (фото: Getty Images)

Україна звикла домагатися успіхів на Євробаченні

Також він нагадав, що успіх нинішнього пісенного конкурсу не є чимось новим, адже Україна звикла домагатися успіхів на Євробаченні та "часто робила це, демонструючи почуття й оригінальність, які повністю заперечують похмурий міжнародний імідж країни".

Так, наприклад, першу перемогу Україні на Євробаченні в 2004 році принесла запальна пісня Руслани c фольклорним флером "Дикі танці", під яку ще довго потім танцювала Європа.

У 2007-му хіт Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) "Lasha Tumbai" посів на конкурсі друге місце, але був визнаний, за версією британської газети Guardian, "найкращою піснею з тих, що не перемагали".

Друге "золото" на Євробаченні Україні принесла Джамала, яка виконала на конкурсі в 2016 році пронизливу баладу "1944" про депортацію кримських татар.

"1944" стала великим тріумфом м'якої сили України. Пісня привернула увагу міжнародної спільноти до долі кримських татар, які проживають в Криму під російською окупацією. Вона також привернула увагу до радянських злочинів проти людства, одночасно підриваючи спроби Москви неправдиво стверджувати, що Крим "завжди був російським"", - зазначає аналітик.