GlobalMoney можуть виключити з Асоціації платіжних систем через скандал з "АЛЛО"

В Українській Асоціації платіжних систем (УАПС) заявили, що виключать GlobalMoney зі складу своїх учасників, якщо інформація про її пособництво в схемі рітейлера "АЛЛО" по виведенню грошей покупців на електронні гаманці та ухилення від сплати податків підтвердиться.

"Ми турбуємося про репутацію. Ми живемо в правовій державі, і якщо будуть встановлені факти, природно, за тим піде виключення з асоціації", — заявили в Українській Асоціації платіжних систем.

При цьому представник УАПС висловив сумнів щодо добропорядності українських правоохоронців.

"Ви прекрасно знаєте, що пишуть в інтернеті, і хто пише. І скільки коштує, щоб про вас написали щось погане. І скільки коштує відкрити кримінальну справу, правильно? Ми ж всі живемо в Україні. Ми зараз говоримо про "стр доларів", які занесли, щоб відкрити кримінальну справу. Або про що?" — заявили в Асоціації.

Як відомо, платіжна система GlobalMoney є учасником Української Асоціації платіжних систем з листопада 2017 року. УАПС декларує однією зі своїх головних задач "вдосконалення взаємодії недержавного і державного секторів з питань протидії платіжними та іншим фінансовим правопорушенням".

Скандал навколо компаній GlobalMoney і "АЛЛО" розгорівся минулого тижня, коли в офіси та склади останньої прийшли з обшуками представники Державної фіскальної служби і Офісу генерального прокурора. Силовики не називали компанію, в якій провели обшук, але журналіст Євген Плинський зазначив, що працівники прокуратури виявили на фотографіях коди товарів, які згодом були підчищені на сайті "АЛЛО", що підтверджують скріншоти і кеш браузера.

Незабаром у ЗМІ був оприлюднений чек з "АЛЛО", що підтверджує, що компанія переказувала гроші своїх покупців на електронний гаманець GlobalMoney, і фактично вони купували у рітейлера не товар, а електронні гроші, які, на відміну від електронної та побутової техніки, не обкладаються ПДВ. Крім того, що представники "АЛЛО" не повідомляли про це покупця, вони також не ідентифікували відправника грошей, як вимагає прийнятий у квітні 2020-го закон про фінмоніторинг.