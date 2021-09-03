Globalmoney, яку звинувачують у співпраці з Росією, залишила БЦ "Ренесанс", - активісти

Про це повідомив журналістам глава ветеранської ГО "Вибачте, що живі" Данило Турчин.

"Під тиском ветеранів АТО "Глобалмані", яка фінансує "апалчєнцев" ОРДЛО, залишила затишний офіс в БЦ "Ренесанс" у центрі столиці нашої держави в супроводі "Похоронного маршу" Фридерика Шопена", - сказав Турчин.

Ветерани повідомили, що "Глобалмані" вже підшукала собі новий офіс у столиці, але пообіцяли пікетувати компанію, доки та не залишать Україну.

"Глобалмані" - це бізнес на крові, заснований "сім'єю" Януковича. Компанія, яка на восьмому році війни сплачує податки в "ЛНР", фінансуючи таким чином російських найманців. Тому, куди б "Глобалмані" не переїхала, місця їй ні в Києві, ні в Україні не буде", - зазначив Турчин.

Нагадаємо, 19 серпня ГО "Вибачте, що живі" провели пікет біля БЦ "Ренесанс", де знаходиться офіс "Глобалмані". Тоді намет, який встановили ветерани АТО/ООС біля бізнес-центру закидали скляними пляшками з верхніх поверхів будівлі.

Також ЗМІ опублікували новину, що у російській соцмережі "Вконтакте" діє сторінка електронного гаманця "Глобалмані" - Global24, який працював з усіма банками на території Росії.

Раніше БЦ "Ренесанс" розірвав договір оренди з платіжною системою. Компанія мала залишити приміщення за два місяці.