ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відео

STYLERПерсони    26.03.2020 - 17:09
Глава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відео
Ілля Ємець потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)

Ілля Ємець відзначився дивною заявою про виділення коштів на людей старше 65 років

Глава МОЗ Ілля Ємець, який раніше "напророкував" загибель всіх пенсіонерів через коронавірус, зробив нову тривожну і неоднозначну заяву.

Чиновник в інтерв'ю поділився думками про те, на порятунок яких громадян доцільно виділяти кошти. Міністр знову нагадав про вікову групу ризику та середньої тривалості життя українців та порадив фінансистам підрахувати, скільки потрібно виділити грошей "на ще живих людей, а не на трупих" (тут - дослівно).

Дивна фраза Ємця викликала в мережі здивування і обурення, проте відомий журналіст Денис Казанський зазначив, що насправді зрозуміти вислів міністра важко. Також він опублікував у своєму Facebook відповідне відео.

"Подивився епічне інтерв'ю міністра охорони здоров'я Ємця, яке він дав 112 каналу. Зараз пишуть, що міністр у ньому назвав трупами людей старше 65 років, але насправді досить складно зрозуміти, що сказав Ємець. Дослівно фраза звучить так:

"Тривалість життя середня для чоловіків по-моєму у нас складає 65 років. Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розразховувати на тих людей, які ще у нас... я не лякаю і не жартую... які у нас ще живі, то я весь час кажу, ви пiдрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів. Так? Але на ще живих людей, а не на трупих".

Якщо чесно, я мало що зрозумів в цьому потоці свідомості. Але сподіваюся, борці з соросятами задоволені. Саме таких професіоналів вони хотіли у МОЗі", - йдеться у публікації.

Відео: Ілля Ємець оскандалився фразою про виділення коштів на трупи

У коментарях під роликом юзери почали активно обговорювати фразу Ємця про "трупих", яка насторожила і обурила користувачів мережі.

Глава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відеоГлава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відеоГлава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відеоГлава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відео

Фото: скрін коментарів facebook.com/den.kazansky

Як повідомлялося, раніше відомий біолог оцінив ефективність аптечних масок в боротьбі з поширенням коронавіруса в Україні та пояснив, як вірус переміщається в просторі.

Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - "Слідство. Інфо" Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнискандалІлля Ємець
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся