Глава Минздрава удивил высказыванием про деньги на трупы: появилось видео

Илья Емец попал в скандал (коллаж РБК-Украина)

Илья Емец отличился странным заявлением про выделение средств на людей старше 65 лет

Глава Минздрава Илья Емец, который ранее "напророчил" гибель всех пенсионеров из-за коронавируса, сделал новое тревожное и неоднозначное заявление.

Чиновник в интервью поделился мыслями о том, на спасение каких граждан целесообразно выделять средства. Министр снова напомнил о возрастной группе риска и средней продолжительности жизни украинцев и посоветовал финансистам подсчитать, сколько нужно выделить денег "на еще живых людей, а не на трупых" (тут - дословно).

Странная фраза Емца вызвала в сети удивление и возмущение, однако известный журналист Денис Казанский отметил, что на самом деле понять высказывание министра сложно. Также он опубликовал в своем Facebook соответствующее видео.

"Посмотрел эпическое интервью министра здравоохранения Емца, которое он дал 112 каналу. Сейчас пишут, что министр в нем назвал трупами людей старше 65 лет, но на самом деле довольно сложно понять, что сказал Емец. Дословно фраза звучит так:

"Продолжительность жизни средняя для мужчин по-моему у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас... я не пугаю и не шучу... которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов. Да? Но на еще живых людей, а не на трупых".

Если честно, я мало что понял в этом потоке сознания. Но надеюсь, борцы с соросятамы довольны. Именно таких профессионалов они хотели в Минздраве", - говорится в публикации.

Видео: Илья Емец оскандалился фразой про выделение средств на трупы

В комментариях под роликом юзеры принялись активно обсуждать фразу Емца про "трупых", которая насторожила и возмутила пользователей сети.

Фото: скрин комментариев facebook.com/den.kazansky

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