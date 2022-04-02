Гінеколог розповіла, як жінкам пережити зґвалтування в умовах війни

Гінеколог Наталія Лелюх дала поради жінкам, які постраждали від зґвалтування російськими окупантами.
Їх вона опублікувала на сторінці в Facebook.
Якщо згвалтування не уникнути, і ви не впевнені в своїх фізичних силах і активному опору, намагайтеся "заморозитися" всередині і ззовні.
Для ґвалтівника цей процес не про секс, а про встановлення влади і контроль, про приниження і знецінення.
Активний опір жертви розпалює і підгодовує садизм. Тому жінка може постаратися фізично більше, отримати травми статевих органів і тіла.
"Також, окупант може в процесі згвалтування мстити за свій страх смерті і відчуття занедбаності і безпорадності. Якщо зможете "заморозити" свої реакції. Ви не тут, це не ваше тіло, цей нелюд не заслуговує, щоб ви його помічали і шкодували", - написала медик.
Промовляти: "Це тільки тіло, моя душа більше, сильніше, її схопити неможливо. Я в 1000 разів більше, ніж тіло. Це тільки тіло".
Дисоціація, тобто відділення від власних почуттів, це спосіб запобігти травмуванню. Вона зазвичай включається автоматично, але можна допомогти собі і свідомо.
Важливо не допускати почуття провини. Це не тому, що зі мною щось не так, це не тому, що я залишилася в місті, або вийшла за водою, або хороша, або молода, або жінка, це все потрібно відкинути свідомо. Винен ґвалтівник, винен окупант. Ви постраждали, ніякої вашої провини, ні в чому, ніякої. Це не про вас, це про нього. А ви залишаєтеся тією людиною, що і були, це вас не заплямує, немає.
Приклад
Якщо у вас або у сусідки знайшлися контрацептивні таблетки Джаз (містять 0,02 мг етинілестрадіолу і 3 мг диеногеста). Для контрацептивної дози 0,1 мг слід взяти 5 активних таблеток з упаковки і випити їх одночасно. Через 12 годин випити ще 5 таблеток.
Така контрацепція максимально ефективна, якщо ви приймете препарат в перші 24-72 години після незахищеного контакту.
При першій можливості - зверніться до гінеколога для огляду і можливого забору аналізів, що передаються статевим шляхом, та інфекції. Вам буде важко, але зробіть це і тіло вас віддячить.
Як ми раніше писали, у Харкові окупант тиждень ґвалтував дівчину, а потім вбив її матір.
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