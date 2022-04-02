Гинеколог рассказала, как женщинам пережить изнасилование в условиях войны

Гинеколог Наталья Лелюх дала советы женщинам, которые пострадали от изнасилования российскими оккупантами.
Их она опубликовала на странице в Facebook.
Если изнасилования не избежать, и вы не уверены в своих физических силах и активному сопротивлению, старайтесь "заморозиться" внутри и извне.
Для насильника этот процесс не о сексе, а об установлении власти и контроле, об унижении и обесцененивании.
Активное сопротивление жертвы разжигает и подкармливает садизм. Поэтому женщина может постараться физически больше, получить травмы половых органов и тела.
"Также, оккупант может в процессе изнасилования мстить за свой страх смерти и ощущение заброшенности и беспомощности. Если сможете "заморозить" свои реакции. Вы не здесь, это не ваше тело, этот изверг не заслуживает, чтобы вы его замечали и жалели", - написала медик.
Проговаривать: "Это только тело, моя душа больше, сильнее, ее схватить невозможно. Я в 1000 раз больше, чем тело. Это только тело".
Диссоциация, то есть отделение от собственных чувств, это способ предотвратить травмирование. Она обычно включается автоматически, но можно помочь себе и сознательно. Важно не допускать чувство вины. Это не потому, что со мной что-то не так, это не потому, что я осталась в городе, или вышла за водой, или хорошая, или молодая, или женщина, это все нужно отбросить сознательно. Виноват насильник, виноват оккупант. Вы пострадали, никакой вашей вины, ни в чем, никакой. Это не о вас, это о нем. А вы остаетесь тем человеком, что и были, это вас не запятнает, нет.
Пример
Если у вас или у соседки нашлись контрацептивные таблетки Джаз (содержат 0,02 мг этинилэстрадиола и 3 мг диеногеста). Для контрацептивной дозы 0,1 мг следует взять 5 активных таблеток из упаковки и выпить их одновременно. Через 12 часов выпить еще 5 таблеток.
Такая контрацепция максимально эффективна, если вы примете препарат в первые 24-72 часа после незащищенного контакта.
При первой возможности - обратитесь к гинекологу для осмотра и возможного забора анализов на передающиеся половым путем инфекции. Вам будет трудно, но сделайте это и тело вас отблагодарит.
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