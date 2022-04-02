Гинеколог рассказала, как женщинам пережить изнасилование в условиях войны

Если изнасилования не избежать, и вы не уверены в своих физических силах и активному сопротивлению, старайтесь "заморозиться" внутри и извне.

Для насильника этот процесс не о сексе, а об установлении власти и контроле, об унижении и обесцененивании.

Активное сопротивление жертвы разжигает и подкармливает садизм. Поэтому женщина может постараться физически больше, получить травмы половых органов и тела.

"Также, оккупант может в процессе изнасилования мстить за свой страх смерти и ощущение заброшенности и беспомощности. Если сможете "заморозить" свои реакции. Вы не здесь, это не ваше тело, этот изверг не заслуживает, чтобы вы его замечали и жалели", - написала медик.

Советы психологов

Проговаривать: "Это только тело, моя душа больше, сильнее, ее схватить невозможно. Я в 1000 раз больше, чем тело. Это только тело".

Диссоциация, то есть отделение от собственных чувств, это способ предотвратить травмирование. Она обычно включается автоматически, но можно помочь себе и сознательно. Важно не допускать чувство вины. Это не потому, что со мной что-то не так, это не потому, что я осталась в городе, или вышла за водой, или хорошая, или молодая, или женщина, это все нужно отбросить сознательно. Виноват насильник, виноват оккупант. Вы пострадали, никакой вашей вины, ни в чем, никакой. Это не о вас, это о нем. А вы остаетесь тем человеком, что и были, это вас не запятнает, нет.

Что делать после изнасилования

Если после изнасилования вас оставили в покое и прямая угроза вашей жизни отсутствует, позаботьтесь о своем теле. Сделайте минимальные гигиенические процедуры, хотя бы влажными салфетками, если они есть. Обычно в этот момент женщины испытывают непреодолимое желание умыться, смыть с себя грязь. В условиях оккупации это не всегда возможно. Не рискуйте жизнью ради ведра воды из простреливаемого колодца.

Если на половых органах остались травмы и вы чувствуете боль, то попробуйте использовать "дружественные" для слизистой антисептики: раствор соды (1 ч ложка на 0,5 литра воды), просто чистая вода, детские бесспиртовые влажные салфетки, тридерм мазь, левамеколь мазь, мазь триакутан, мазь бепантен, можно однократно использовать хлоргексидин (если хоть что-то из этого есть). Если есть крем для рук - можно воспользоваться им.

и вы чувствуете боль, то попробуйте использовать "дружественные" для слизистой антисептики: раствор соды (1 ч ложка на 0,5 литра воды), просто чистая вода, детские бесспиртовые влажные салфетки, тридерм мазь, левамеколь мазь, мазь триакутан, мазь бепантен, можно однократно использовать хлоргексидин (если хоть что-то из этого есть). Если есть крем для рук - можно воспользоваться им. Не используйте спиртовые антисептики или салфетки, перекись водорода, пантенол, растительное масло или другие масляные растворы. В первые сутки для увлажнения слизистой не используйте лубрикант. Лубриканты часто на водной основе, потому что они часто гиперосмолярны и могут вызвать еще большее раздражение и воспаление слизистой.

перекись водорода, пантенол, растительное масло или другие масляные растворы. В первые сутки для увлажнения слизистой не используйте лубрикант. Лубриканты часто на водной основе, потому что они часто гиперосмолярны и могут вызвать еще большее раздражение и воспаление слизистой. Если у вас в аптечке вдруг найдутся антисептические или антибактериальные свечи, проставьте их 5-6 дней. Но, при наличии травм слизистой, кровоточивости или гематом, желательно начинать ставить свечи через сутки, потому что будет очень больно. Особенно, если это свечи гексикона или свечи с бетадином. Подходят такие свечи: полижинакс, флуомизин, макмирор, далацин, тержинан, гравагин, свечи с метронидазолом, клотримазолом, поведение, синтомициновые свечи, метрогил вагинальный и прочее.

полижинакс, флуомизин, макмирор, далацин, тержинан, гравагин, свечи с метронидазолом, клотримазолом, поведение, синтомициновые свечи, метрогил вагинальный и прочее. Если вы в репродуктивном возрасте и не имеете надежной контрацепции (не принимаете контрацептивные таблетки постоянно, нет внутриматочной спирали), то есть высокий риск получить нежелательную беременность. Особенно если у вас 6-16 день менструального цикла. К сожалению, такие средства, как спринцевание и глубокое протирание салфетками или бумагой, не эффективны как средства контрацепции. Если вдруг у вас дома или у доступных вам соседок есть в аптечке какие-либо гормональные контрацептивы, то можно попробовать такой способ как метод Юспе. Посмотрите состав контрацептива – на упаковке обычно написано: этинилэстрадиол доза может быть 0,02 мг, 0,025 мг, 0,03 мг, 0,035 мг и левоноргестрел (дроспиренон, диеногест). Для контрацептивного эффекта вам нужно принять 0,1 мг этинилэстрадиола (т.е. 5 табл по 0,02 мкг, 4 по 0,025 мкг, и 2 таблетки по 0,03 и 0,035 мкг) и не менее 0,5 мг левоноргестрела. Через 12 часов повторить ту же дозу.

Пример

Если у вас или у соседки нашлись контрацептивные таблетки Джаз (содержат 0,02 мг этинилэстрадиола и 3 мг диеногеста). Для контрацептивной дозы 0,1 мг следует взять 5 активных таблеток из упаковки и выпить их одновременно. Через 12 часов выпить еще 5 таблеток.

Такая контрацепция максимально эффективна, если вы примете препарат в первые 24-72 часа после незащищенного контакта.

При первой возможности - обратитесь к гинекологу для осмотра и возможного забора анализов на передающиеся половым путем инфекции. Вам будет трудно, но сделайте это и тело вас отблагодарит.