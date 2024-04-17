Гинеколог объяснила, как война и хронический стресс повлияли на здоровье украинок

Что такое аменорея военного времени

"Состояние "аменореи военного времени", то есть психогенного отсутствия менструации, описано на основе данных периода Второй мировой войны. И хотя в современной медицинской терминологии не употребляется словосочетание "военного времени", в реалиях настоящего очень много женщин жалуются на расстройства менструального цикла, в частности на аменорею", - объясняет врач.

По словам Татарчук, на фоне значительной эмоциональной и физической нагрузки и стресса часто у женщин блокируются менструальная функция и возможность зачатия.

"И так "задумано" природой, чтобы прежде всего сохранить попавшую в такие обстоятельства женщину, а репродуктивные возможности отсрочиваются к улучшению ситуации. Ведь женщина становится более уязвимой именно в период беременности или когда имеет детей, за которых несет ответственность", - говорит гинеколог.

Можно ли восстановить репродуктивную систему

Татарчук отмечает, что нормальную работу репродуктивной системы и менструальную функцию можно восстановить.

"У нас есть исследования относительно женщин, которые получили тяжелые физические и эмоциональные травмы еще в начале полномасштабной войны и которым удалось эвакуироваться в западные регионы Украины, некоторые из этих женщин потом выехали за границу. Часть пациенток получили лечение и прошли реабилитацию. Многим из этих женщин был показан только покой", - говорит врач.

Уже через несколько месяцев у таких женщин возобновлялась работа репродуктивной системы и возвращались менструации. Но женщинам, которые находятся под влиянием хронического стресса, аменорею нужно лечить.

Нарушение цикла на какие еще болезни может указывать

Нарушение менструального цикла на фоне стресса не всегда является признаком аменореи. Менструации могут сохраняться, но изменить характер.

"Они могут стать реже, уменьшается их продолжительность и объем кровопотери. Это так называемый гипоменструальный синдром, при котором происходит не столь интенсивное угнетение выработки гормонов гипофиза, как в случае аменореи", - объясняет гинеколог.

Несбалансированная работа яичников и нарушение их взаимодействия с другими уровнями регуляции репродуктивной системы могут привести к нарушениям менструального цикла посредством кровотечений. Поэтому у женщины уменьшается уровень железа в крови и гемоглобина, что приводит к снижению стрессоустойчивости.

К каким проблемам приводит хронический стресс

"Кроме того, на фоне стресса может наступить ранняя или преждевременная менопауза, когда функция яичников "выключается" раньше, чем запланировано внутренними часами женщины", - говорит Татарчук.

Врач отмечает, что стресс перегружает надпочечники, поскольку именно они производят гормоны стресса, в частности, кортизол, адреналин, тестостерон надпочечника.

"Истощение" надпочечников может привести к нарушению их работы и к гормональному дисбалансу, что, в свою очередь, может спровоцировать ряд других расстройств. В частности, это может привести к обострению имеющейся хронической патологии и появлению новых заболеваний, например аллергии", - говорит гинеколог.

Татарчук отмечает, что нужно заботиться о восстановлении организма, достаточно спать и отдыхать на фоне умеренных физических упражнений и нагрузок на организм. При возникновении неприятных симптомов сразу обращаться к врачу.