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Гігантський метеорит мчить на Росію: вчені передрікають загибель країні

STYLERЖиття    26.06.2019 - 16:30
Гігантський метеорит мчить на Росію: вчені передрікають загибель країні
Метеорит знищить Росію цього літа (фото: pixabay.com)

Метеорит зітре Росію з лиця Землі вже цього літа

Вчені виявили, що до Землі на частину Росії летить величезний метеорит, який знищить все живе, якщо не пролетить повз планети. Небесному тілу дали назву Тунгуський-2, передають росЗМІ.

Наголошується, що в 1908 році метеорит, розміром в 9-поверховий будинок, що вибухнув у Сибірі, через що були повалені дерева на більш ніж дві тисячі квадратних кілометрів. Тоді обійшлося без жертв, однак як буде цього разу - невідомо.

Вчені вже давно наполягають, що подібне падіння метеорита повториться 29 червня 2019 року, в той час як інші експерти впевнені, метеорит цілком може пролетіти повз. На даний момент можна лише припускати, як складеться доля планети.

ÐœÐµÑ'ÐµÐ¾Ñ, Ð'Ð»ÐÑÐ½ÐÐµ, ÐÐ»Ð¾Ð±ÑƒÑ, ÐŸÐ»Ð°Ð½ÐµÑ'Ð°, Ð¡Ð»ÐµÐ, ÐÑÑ'ÑÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ÐÑМетеорит знищить Росію цього літа (фото: pixabay.com)

До речі, падіння небесного тіла під назвою Тунгуський-1 до цих пір залишається одним з найзагадковіших в історії планети.

Раніше астрологи шокували пророцтвом про кінець світу, який має відбутися 22 липня.

До речі, німецькі експерти також вважають, що світ знаходиться під загрозою. Але фахівці впевнені, що загибель людства може статися через застосування атомної зброї.

Раніше ми писали про те, як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на Чорнобильській АЕС.

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