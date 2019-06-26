Гігантський метеорит мчить на Росію: вчені передрікають загибель країні

Метеорит знищить Росію цього літа (фото: pixabay.com)

Метеорит зітре Росію з лиця Землі вже цього літа

Вчені виявили, що до Землі на частину Росії летить величезний метеорит, який знищить все живе, якщо не пролетить повз планети. Небесному тілу дали назву Тунгуський-2, передають росЗМІ.

Наголошується, що в 1908 році метеорит, розміром в 9-поверховий будинок, що вибухнув у Сибірі, через що були повалені дерева на більш ніж дві тисячі квадратних кілометрів. Тоді обійшлося без жертв, однак як буде цього разу - невідомо.

Вчені вже давно наполягають, що подібне падіння метеорита повториться 29 червня 2019 року, в той час як інші експерти впевнені, метеорит цілком може пролетіти повз. На даний момент можна лише припускати, як складеться доля планети.

Метеорит знищить Росію цього літа (фото: pixabay.com)

До речі, падіння небесного тіла під назвою Тунгуський-1 до цих пір залишається одним з найзагадковіших в історії планети.

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До речі, німецькі експерти також вважають, що світ знаходиться під загрозою. Але фахівці впевнені, що загибель людства може статися через застосування атомної зброї.

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