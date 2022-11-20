Гигантский плавучий город может стать самой большой яхтой в мире (фото)

Дизайнеры разрабатывают проект гигантского плавучего города, который может стать супер-яхтой или мега-яхтой. Такой город-корабль будет способен вместить большое количество людей и на нем будет создана полноценная инфраструктура.

Как может выглядеть этот плавучий город и что о нем известно, рассказали в CNN.

Плавучий город в форме черепахи назвали Пангеос - в честь суперконтинента, который существовал от 200 до 350 млн лет назад. Разработкой этого города занимается дизайнерская компания Лаззарини.

По предварительным данным, длинна города составит 550 метров, а ширина - 610 метров. По словам дизайнеров, на яхте будет построен полноценный плавучий город, в котором будут размещены отели, торговые центры, парки, порты для кораблей и небольшой аэродром для самолетов. Объем сооружения будет в два раза больше Колизея.

На данный момент для постройки этой локации выбрали Саудовскую Аравию. Перед началом строительства нужно будет выкопать около одного квадратного километра моря и построить круглую дамбу. Пока изобретатели собираются строить гигантскую черепаху в порту короля Абдуллы.

Фото: Плавучий город Пангеос (lazzarinidesignstudio)

Пангеос будет разделен на кварталы, как любой другой город. Там будет главная площадь, от которой по спирали будут возводиться другие здания. В верхней зоне будут садовые насаждения, а на крыше соорудят площадку для самолетов и вертолетов.

Для обеспечения города электроэнергией, все поверхности будут покрыты солнечными батареями. На боковых крыльях разместят 19 частных вилл и 69 апартаментов с каждой стороны.

Под жилым пространством будет находиться 30 000 "клеток", которые будут удерживать супер-яхту на плаву. Подвал будет сделан из стали.

Фото: Плавучий город Пангеос (lazzarinidesignstudio)

Плавучий город сможет передвигаться по воде со скоростью 5 узлов. По задумке дизайнеров, на яхту установят 9 двигателей с мощностью 16 800 л.с. с питанием от различных бортовых источников энергии.

Дизайнерская компания надеется, что начать строительство смогут не позже 2033 года. На постройку этой супер-яхты нужно не менее 8 лет и 8 миллиардов долларов.

Фото: Плавучий город Пангеос (lazzarinidesignstudio)