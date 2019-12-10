Загибель репера Juice WRLD: з'явилася причина смерті відомого музиканта

У США загинув репер Juice Wrld (Колаж РБК-Україна)

Стали відомі подробиці загибелі відомого репера Juice Wrld

У США помер відомий музикант, репер Juice Wrld (справжнє ім'я Джаред Хіггінс). Йому був всього 21 рік, але він став дуже швидко популярним. За попередніми даними, причиною смерті репера став напад, проте пізніше з'явилася інформація, що Джарад Ентоні Хіггінс випив занадто багато знеболювальних таблеток.

На його борту приватного літака поліція проводила обшук, і музикант ковтнув відразу жменю таблеток, щоб співробітники правоохоронних органів їх не виявили. Обшук проводився так як підозрювали, що на борту літака є зброя та наркотичні речовини.

В процесі обшуку, у репера почалися конвульсії, і дівчина Juice WRLD сказала поліцейським, що це може бути передозування препаратом Percocet. Федеральний агент дав музикантові препарат від передозування опіоідами, але на жаль ліки не допомогло. У Juice WRLD зупинилося серце.

Також стало відомо, що на борту приватного літака під час обшуку виявили більше 30 кг марихуани, а також – пляшку протикашльову сиропу з кодеїном, три пістолети, бронебійні кулі та велику кількість снарядів.

Охоронцям музиканта оголосили про підозру та їх уклали під варту.

Незважаючи на свою популярність, репер Juice WRLD з ранніх шкільних років мав славу затятого наркомана. Ця згубна звичка не дала йому закінчити школу. Останнім часом він повністю перейшов на медикаментозну марихуану.

В 2019 році він став переможцем на Billboard Music Awards в категорії "кращий новий артист".