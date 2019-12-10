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Гибель рэпера Juice WRLD: появилась причина смерти известного музыканта

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 22:27
Гибель рэпера Juice WRLD: появилась причина смерти известного музыканта
В США погиб рэпер Juice Wrld (Коллаж РБК-Украина)

Стали известны подробности гибели известного рэпера Juice Wrld

В США скончался известный музыкант, рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс). Ему был всего 21 год, но он стал очень быстро популярным. По предварительным данным, причиной смерти рэпера стал приступ, однако позже появилась информация, что Джарад Энтони Хиггинс выпил слишком много болеутоляющих таблеток.

На борту его частного самолета полиция проводила обыск, и музыкант глотнул сразу горсть таблеток, чтобы сотрудники правоохранительных органов их не обнаружили. Обыск проводился так как подозревали, что на борту самолета есть оружие и наркотические вещества.

В процессе обыска, у рэпера начались конвульсии, и девушка Juice WRLD сказала полицейским, что это может быть передозировка препаратом Percocet. Федеральный агент дал музыканту препарат от передозировки опиоидами, но к сожалению лекарство не помогло. У Juice WRLD остановилось сердце.

Также стало известно, что на борту частного самолета во время обыска обнаружили более 30 кг марихуаны, а также – бутылка противокашлевого сиропа с кодеином, три пистолета, бронебойные пули и большое количество снарядов.

Охранникам музыканта объявили о подозрении и их заключили под стражу.

Несмотря на свою популярность, рэпер Juice WRLD с ранних школьных лет имел славу заядлого наркомана. Эта пагубная привычка не дала закончить ему школу. В последнее время он полностью перешел на медикаментозную марихуану.

В 2019 году он стал победителем на Billboard Music Awards в категории "лучший новый артист".

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