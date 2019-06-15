Герой повертається додому назавжди: на фронті помер український воїн

На Донбасі помер військовий ЗСУ Іван Сіренко. У 47-річного бійця в районі проведення ООС зупинилося серце, і реанімувати його не вдалося. Про це повідомила волонтерка Вікторія Микитюк на своїй сторінці в Facebook.

Тіло воїна було виявлено вранці, коли побратими не дочекалися Івана - він мав заступити в наряд.

Сіренка поховають 16 червня в селі Немія Могилів-Подільського району Вінницької області.

Зазначається, що молодший брат Івана Андрій перших днів російсько-української війни пішов на фронт добровольцем. Після демобілізації, через 3 тижні, і старший пішов на передову в лавах ЗСУ. Спочатку служив у Миргороді, у військовій частині А0732, а потім - в Донецькій області.

Брати в 2018-му поховали матір. Їх батько давно не проживав із сім'єю.

"Герой повертається назавжди додому", - написала Микитюк і закликала помолитися про нього і "просто подякувати".

Воїна поховають в рідному селі під Вінницею (фото: facebook.com/viktoria.mykytuk)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю воїна.

Вічна пам'ять! Дуже сумно!

Сьогодні вночі ми його зустрічаємо. Герої не вмирають.

Герою нашому вічна наша пам'ять і вдячність! Душать сльози, коли йдуть кращі з нас.

Пам'ятаємо і молимося за його душу! Сумно, що втрачаємо найкращих!

Скрін коментарів: facebook.com/viktoria.mykytuk

Як повідомлялося раніше, 13 червня на Донбасі загинув 24-річний український воїн Віталій Малозовенко. Боєць був командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34 батальйону 57 бригади військової частини А-4395, під Донецьком отримав фатальне мінно-вибухового поранення при виконанні бойового завдання.

Також ми писали про те, що в ніч проти 7 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули два бійця - 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".

Нагадаємо, 3 червня на Донбасі загинув військовий ЗСУ, старший сержант окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Володимирович Забава.