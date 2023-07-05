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Герой музея "Голоса мирных" встретился с Папой Римским

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Среда 05 июля 2023 18:48
Герой музея "Голоса мирных" встретился с Папой Римским Герой музея "Голоса мирных" встретился с Папой Римским (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск и режиссер-документалист Евгений Афинеевский получили общую награду берлинского фонда "Кино ради мира" (Cinema for Peace Award). На аудиенцию к Папе Римскому пригласили и Владимира Ободинского - героя музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Российский самолет сбросил две авиабомбы на его дом, убив жену, дочь, сына и внуков-близнецов. На каждой из врученных наград Cinema for Peace Award выгравированы портреты: сын Владимира, которому было 14 лет, и годовалых внуков Николь и Дениса.

"Я благодарю команду фонда, которая снимает материалы о трагедиях, которые натворили и творят рашисты. Если бы вы не отсняли мою историю, - ничего этого не было бы", - говорит Владимир Ободзинский.

Один из лауреатов награды - Евгений Афинеевский, режиссер фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу", был среди ключевых спикеров апрельской панельной дискуссии музея "Голоса мирных" на тему "Каким должно быть украинское кино, чтобы побеждать?".

Ранее наградой "Кино ради мира" были отмечены Мухаммед Али, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Джейн Гудолл, Шон Пенн, Анджелина Джоли и Джордж Клуни. Но впервые общей награды удостоены два мировых лидера и один кинорежиссер. И впервые награды приурочены к детям.

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Папа римский