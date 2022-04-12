RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Герої війни, яких ми часто не помічаємо. Ці люди працюють попри сирени і бомби

Скріншот відео: Герої війни, яких ми часто не помічаємо
Автор: Світлана Мащенко

Комунальники українських міст - невидимі герої, які продовжують працювати з перших днів війни, забезпечуючи нам доступ до благ цивілізації - води, газу, світла, дбають про чистоту на вулицях навіть попри бомбардування.

Про це розповів засновник Фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега в рамках проекту "Український свідок". Це сюжет про комунальників Києва, які працюють щодня попри сирени та погрози бомбардувань.

Це історія про прибиральників, працівників аварійних служб, ОСББ - героїв невидимого фронту, людей, які могли виїхати, але залишилися і продовжують працювати.

Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту наших дворів, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі, оберігають наше майно.

Сміття продовжили вивозити

Водії сміттєвозів почали працювати з 25 лютого. Роботи в Києві стало більше, адже частина працівників поїхала, тому ті, хто залишився, працюють за двох. ЖЕК працює у звичному режимі.

"Війна війною, але сміття треба збирати", - каже комунальник.

Бригади двірників прибирають навіть навколо пошкоджених від вибухів будинків.

Київські ОСББ також справно функціонують

Зі складнощів - підрядні організації з вивезення сміття або обслуговування ліфтів ще не відновили роботу. Ті, хто залишився в своїх будинках, організовуються і власноруч прибирають на своїй території.

Київводоканал працює попри бомбардування

У перший же день війни водопровідники виконували свою роботу - ремонтували водопровід.

Наприклад, коли на Кирилівський 14 березня впали уламки російської ракети, працівники Київводоканалу працювали над тим, щоб забезпечити киян водопостачанням і водовідведенням.

"Київводоканал настільки суворий, що коли в трьохстах метрах від них падає російська ракета, вони вилазять з траншеї, беруть матеріали і продовжують латати трубу", - говорить Дейнега.

Раніше ми писали, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України