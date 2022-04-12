Герої війни, яких ми часто не помічаємо. Ці люди працюють попри сирени і бомби

Комунальники українських міст - невидимі герої, які продовжують працювати з перших днів війни, забезпечуючи нам доступ до благ цивілізації - води, газу, світла, дбають про чистоту на вулицях навіть попри бомбардування.
Про це розповів засновник Фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега в рамках проекту "Український свідок". Це сюжет про комунальників Києва, які працюють щодня попри сирени та погрози бомбардувань.
Це історія про прибиральників, працівників аварійних служб, ОСББ - героїв невидимого фронту, людей, які могли виїхати, але залишилися і продовжують працювати.
Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту наших дворів, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі, оберігають наше майно.
Водії сміттєвозів почали працювати з 25 лютого. Роботи в Києві стало більше, адже частина працівників поїхала, тому ті, хто залишився, працюють за двох. ЖЕК працює у звичному режимі.
"Війна війною, але сміття треба збирати", - каже комунальник.
Бригади двірників прибирають навіть навколо пошкоджених від вибухів будинків.
Зі складнощів - підрядні організації з вивезення сміття або обслуговування ліфтів ще не відновили роботу. Ті, хто залишився в своїх будинках, організовуються і власноруч прибирають на своїй території.
У перший же день війни водопровідники виконували свою роботу - ремонтували водопровід.
Наприклад, коли на Кирилівський 14 березня впали уламки російської ракети, працівники Київводоканалу працювали над тим, щоб забезпечити киян водопостачанням і водовідведенням.
"Київводоканал настільки суворий, що коли в трьохстах метрах від них падає російська ракета, вони вилазять з траншеї, беруть матеріали і продовжують латати трубу", - говорить Дейнега.
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