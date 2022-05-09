Герої серед нас: з'ясувалися подробиці про Іллю Самойленка з "Азова"

"Іллю Самойленко з "Азова" за останній час знає кожен. Але не всі знають: він втратив у бою ліву руку. Зараз у нього титановий механічний протез; також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що до війни Ілля навчався на історичному факультеті Київського університету, тому мріє завершити навчання після перемоги.

Ілля Самойленко в бойових діях втратив руку (фото: t.me/operativnoZSU)

Нагадаємо, що 8 травня офіцер управління розвідки Ілля Самойленко дав прес-конференцію в режимі онлайн з заводу "Азовсталь", де він знаходиться з побратимами.

В черговий раз він повторив, що його військові не збираються здаватися російським окупантам.