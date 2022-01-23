У Німеччині знайшли жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти

У 1941 році 8 червня 1941 року Івану виповнилося 33 роки. Коли німці напали на СРСР, то його разом з іншими українцями призвали в армію. Незабаром він потрапив у полон, а потім його відправили до Німеччини.

Рідним не було нічого відомо про його місцезнаходження. Більш того, вони назавжди втратили з ним зв'язок. Єдине, що вони отримали потім, так це повідомлення, що Іван пропав безвісти.

У 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини почали проводити підготовчі роботи до промислового будівництва. При цьому будівництво буде на місці похованні радянських військовополонених і робітників.

Поки що будівництво призупинили, щоб більш ретельно досліджувати це місце.

Українські студенти на цьому місці знайшли окремі кістки і солдатські номерні жетони. Серед знахідок був також жетон №14683, який належав українському солдату Івану Пастернаку.

У Німеччині виявили останки українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти (facebook.com/dmytro.kuleba)

Дослідники знайшли родичів Івана. Виявилося, що у Львові живе його дочка Марія Іванівна з трьома дітьми.

Крім того, були виявлені ще два українських воїна - Сергій Селик (Зелік), уродженець Київської області 1921 р.н., і Микола Ковальчук 1915 р. н. з Волині. Близьких Сергія вже знайшли, а родичів Миколи ще шукають.

Розкопки триватимуть аж до березня 2022 року, тому, ймовірно, будуть знайдені останки й інших українських солдатів.