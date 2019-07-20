Геральт з Бодибилдии: тизер серіалу "Відьмак" підірвав мережу (відео)

Серіал Відьмак - реакція мережі на перший тизер (колаж РБК-Україна)

Перший тизер серіалу "Відьмак" виправдав очікування багатьох фанатів і викликав масу яскравих коментарів

Серіал "Відьмак", прем'єра якого призначена на четвертий квартал 2019 року, став найбільш очікуваним серіалом після "Гри престолів". 19 липня світ побачив перший тизер фентезі-серіалу і за майже добу він зібрав вже більше трьох мільйонів переглядів. Ролик був опублікований компанією Netflix в YouTube, а його презентація відбулася під час міжнародного фестивалю коміксів Comic-Con.

У тизері - всі три головних героя серіалу: відьмак Геральт з Рівії, якого зіграв Генрі Кавілл, чародійка Йєнніфер, яку відіграє Анна Чалотра, і принцеса Цирі, роль якої дісталася Фрейї Аллан.

Крім того, в кадрі з'являються Міанна Берінг в образі чарівниці Тіссаї де Вріє, Адам Леві, виконуючий роль друїда Мишовура, Ройс Пірресон грає чародія Істредда, Ганна Шаффер в образі чарівниці Трісс Мерігольд і Джоді Мей в ролі королеви Калантэ. Також глядачі можуть дізнатися, як будуть виглядати деякі локації: академія магії на острові Таннед, ліс Брокилон і королівський палац Цинтри.

Серіал Відьмак - реакція мережі на перший тизер (відео: youtube.com/Netflix)

Ролик викликав у користувачів соцмереж неоднозначну реакцію. За співвідношенням лайків і дизлайків відео (126 тисяч проти 10 тисяч) можна судити, що тизер людям скоріше сподобався. У соцмережах також чимало позитивних відгуків про промо — люди оцінили вражаючі візуальні ефекти, зовнішність і гру Йєнніфер, а також привабливого і досить-таки накачаного Геральта. Слід нагадати, що раніше творці серіалу хотіли взяти на роль Цирі афроамериканку, що породило в мережі масу неоднохначних відгуків.

Під роликом зібралися фанати, щоб обговорити реалізацію заповітного світу фентезі з книг Анджея Сапковського:

Геральт пішов у спортзал замість Каер Морхена.

Netflix: Скільки протеїну тобі треба? Кавілл: Так.

Ну, спасибі хоч і на тому, що Геральт - білий чоловік.

Геральт з Бодібілдії.

Все ясно. Темношкірі дріади.

Хлопці, давайте подивимося правді в очі. Це виглядає саме так, як зробив би американець, який відповідає за слов'янський фольклор.

Я розумію, чому не відчуваю тут нічого слов'янського, але... Йєнніфер...чому?

Хороша адаптація книг для західної аудиторії. Не стільки для слов'ян і східних європейців.

Ніяк ви, бл*дь, не навчитеся. (c) Геральт з Рівії.

Кавілл упоровся чи що, навіщо він продовжував тренуватися? Такий відьмак коня під собою розчавить своїми банками.

Обладунки у нильфгардців і правда, як з витоків. Найсильніша армія у всесвіті відьмака в обладунках з жуваної гуми, це ппц...

Я дико перепрошую, а де бл*ть слов'янська атмосфера?!?!

Ми вимагаємо Джигурду на роль Геральта!!!!!

Слід нагадати, що зйомки довгоочікуваної фентезі-саги "Відьмак" від Netflix стартували в Будапешті 5 листопада 2018 року. Точна дата прем'єри "Відьмака", поки не повідомлялася.

Нагадаємо, що в програму літератури для українських школярів внесуть серію книг Анджея Сапковського "Відьмак".

До цього ми писали, що "Скотний двір" Джорджа Оруелла стане комп'ютерною грою.

Раніше повідомлялося, що творці серіалу "Гра престолів" приготували сюрприз фанатам.