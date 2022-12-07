Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в Украине

Украинцы адаптируются под любые обстоятельства и стараются работать, несмотря на блэкауты и проблемы с интернетом и светом. Бизнес продолжает работать и предлагает новые рабочие места, а в списке городов с вакансиями снова появился Херсон.
Что происходит сейчас на рынке труда и как он отреагировал на проблемы с электроэнергией, а также кому сейчас платят больше всего - читайте в материале ниже.
Как рассказали аналитики Work.ua, самая лучшая динамика на рынке труда за последний месяц - в прифронтовых городах. В освобожденном Херсоне в три раза выросло количество вакансий. А в списке благ, которые предлагают работодатели, добавились генераторы и старлинки - вместо кофе и печенья.
Среди работодателей сейчас основной тренд - забота о безопасности и комфорте своих работников. Рынок труда с каждым месяцем становится крепче и процессы адаптации сейчас проходят в разы быстрее.
После массового ракетного обстрела количество вакансий упало на 70%, а после обстрелов 15 и 23 ноября - всего на 30% и спад был максимум на один день.
Наличие света и связи сейчас стало одной из конкурентных преимуществ работодателей.
В объявлениях это выглядит теперь так:
За ноябрь только на одном портале по поиску работы появилось почти 55 тысяч вакансий. Это на 4% меньше, чем в октябре - но сказывается еще и сезонное снижение деловой активности. В 2021 году количество вакансий было меньше на 8% в период октября-ноября.
Однако пятерка лидеров пока не изменилась. Больше всего предложений о работе сейчас в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
В Ивано-Франковской области есть небольшой рост, так как в этом регионе началась подготовка к зимнему туристическому сезону.
Больше всего предложений сейчас в сфере розничной торговли. Также появляются новые вакансии в категориях:
В топе предложений о работе сейчас:
Соответственно, стала падать и конкуренция. За прошлый месяц она упала на 7%, а это значит, что все меньше украинцев сейчас без работы. Сложнее всего сейчас найти работу в Харьковской, Киевской и Одесской областях.
Больше всего соискателей сейчас в Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Многие предпочитают удаленную работу.
Самые высокие зарплаты сейчас - в Киевской области, а также за дистанционную работу. В Харьковской области за ноябрь оклады выросли в среднем на 3% и достигли среднего уровня по стране - 15 000 гривен.
За работу дистанционно сейчас предлагают около 22 500 гривен. В Киевской области зарплаты не выросли и составляют сейчас - 17 500 гривен.
Самые высокие зарплаты сейчас вне сферы IT:
Кстати, ранее мы писали о том, кому сейчас в Украине платят зарплату ниже среднего.
А еще рассказывали о том, что украинцам теперь стало легче искать работу за границей.