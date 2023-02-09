Тушили огонь своими силами: в Киеве полицейские спасли троих детей из пожара

Где произошел пожар

В одной из многоэтажек на улице Вадима Гетьмана в квартире произошел пожар. Полицейские, когда получили вызов о пожаре, мгновенно прибыли на место.

В частности, поднявшись на нужный этаж, патрульные Богдан Лисовский и Роман Пасечник обнаружили в кухне разгорающееся открытое пламя.

Тогда инспекторы оперативно вывели из дома троих детей возрастом 1,5, 8 и 10 лет и их 63-летнюю бабушку.

Как тушили пожар

После того, как полицейские отвели детей на женщину на безопасное расстояние, вернулись в квартиру и начали тушить огонь самостоятельно.

Полицейские тушили пожар ведрами с водой (скриншот)

Через некоторое время к ним присоединились и спасатели.

Медики осмотрели детей и госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

Полицейские, которые спасли детей и бабушку из задымленной квартиры (скриншот)