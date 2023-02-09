Тушили огонь своими силами: в Киеве полицейские спасли троих детей из пожара

В Киеве в Соломенском районе правоохранители спасли троих детей и их бабушку из задымленной квартиры. В помещении из-за неисправности электрической розетки произошло возгорание.
Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Telegram.
В одной из многоэтажек на улице Вадима Гетьмана в квартире произошел пожар. Полицейские, когда получили вызов о пожаре, мгновенно прибыли на место.
В частности, поднявшись на нужный этаж, патрульные Богдан Лисовский и Роман Пасечник обнаружили в кухне разгорающееся открытое пламя.
Тогда инспекторы оперативно вывели из дома троих детей возрастом 1,5, 8 и 10 лет и их 63-летнюю бабушку.
После того, как полицейские отвели детей на женщину на безопасное расстояние, вернулись в квартиру и начали тушить огонь самостоятельно.
Через некоторое время к ним присоединились и спасатели.
Медики осмотрели детей и госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.
Полицейские, которые спасли детей и бабушку из задымленной квартиры (скриншот)
Ранее мы сообщали, что полицейские спасли котят, которые "поселились" в днище авто. Инцидент произошел прямо на заправке.
Также в Киевской области правоохранители спасли мужчину, у которого произошел инсульт за рулем.