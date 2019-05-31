Гаррі Поттер повертається: Джоан Роулінг порадувала фанатів

Джоан Роулінг порадувала шанувальників Гаррі Поттера (Колаж РБК-Україна)

Письменниця Джоан Роулінг повідомила для фанатів Гаррі Поттера приємну новину

Письменниця Джоан Роулінг, автор знаменитої саги про Гаррі Поттера, анонсувала вихід нових книг про світ Хогвартса. Найближчим часом на полицях книгарень з'явиться чотири нові книги про Гаррі Поттера.

Це будуть невеликі книги з розповідями про школу Хогвартса, де докладно буде описуватися про те, що саме герої вивчали на уроках чарів і чаклунства. Кожна книга буде присвячена окремій магічній науці: захист від темних мистецтв, мистецтву зіллєваріння, ворожіння, астрономії і турботі про магічних істот.

"Приготуйтеся глибше зануритися в історію магії і повернутися в колишні часи, щоб дізнатися про традиційний фольклор історій про Гаррі Поттера", - сказано в анонсі літературних новинок.

Джоан Роулінг анонсувала нові книги про Гаррі Поттера (pottermore.com)

Книги з'являться спочатку в електронному форматі на сайті Pottermore. Презентація перших двох книг – "Гаррі Поттер: подорож крізь чари і захист від темних мистецтв" і "Гаррі Поттер: подорож крізь зілля і гербологию" – запланована вже на 27 червня.

В книгах будуть фотографії з рукописами Джоан Роулінг та ілюстрації лондонського художника Рогана Даніеля Ізона.

Нагадаємо, перша книга Джоан Роулінг про Гаррі Поттера вийшла в світ у 1997 році. Перша екранізація "Гаррі Поттер і філософський камінь" – з'явилася в 2001 році. Більше 20 років книгами Джоан Роулінг захоплюються як діти, так і дорослі.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Джоан Роулінг прокоментувала смерть одного з персонажів "Гаррі Поттера".

А також розповідали про те, що священики спалили книги про вампірів і Гаррі Поттера.