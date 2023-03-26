"Гарри Поттер" скоро станет папой: что известно о его возлюбленной (фото)

Эрин Дарк беременна

Американскую актрису Эрин Дарк заметили на прогулке вместе со знаменитым Дэниелом Рэдклиффом 25 марта. У Эрин уже отчетливо был виден округлившийся животик.

Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: instagram.com/daniel)

Позже представитель Дэниела подтвердил для The Hollywood Reporter, что Эрин действительно беременна и пара ждет своего первенца.

Что известно о возлюбленной "Гарри Поттера"

Пара познакомилась на съемках фильма "Убей своих любимых" в 2012 году. Рэдклифф сыграл в фильме знаменитого поэта Аллена Гинзберга, а Эрин - женщину, у которой с ним была романтическая встреча.

Роман развивался стремительно и вскоре они стали вместе жить. В одном из интервью Рэдклифф признался, что влюбился в Эрин во время совместной интимной сцены в фильме.

"Это замечательная запись нашего первого флирта. Никакой игры там не происходит - по крайней мере, с моей стороны. Есть момент, когда она заставляет меня смеяться, и я смеюсь как я, а не как мой персонаж. Она была невероятно забавной и умной", - описал это "Гарри Поттер".

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: instagram.com/erinmayadarke)

Пара не скрывала свои отношения с самого начала и довольно быстро стала появляться вместе на публике, в том числе и на красных дорожках. Однако Рэдклифф неоднократно говорил, что не хочет афишировать свою личную жизнь.

"Как актер, я просто хочу жить своей жизнью и видеть своих друзей, и я просто хочу, чтобы то, о чем говорят люди - была моя работа. Я считаю, что в моей личной жизни нет ничего интересного для других. У меня простая и счастливая жизнь, я уже 10 лет живу с любимой девушкой", - заявил актер.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: instagram.com/erinmayadarke)

Даниэлу Рэдклиффу - 33 года, а Эрин его старше на 5 лет и ей в этом году исполнится 38 лет. Она выше своего возлюбленного на несколько сантиметров.

Эрин Дарк снялась в таких фильмах: "Мы должны поговорить о Кевине", "Убей своих любимых", "Рядом с тихими водами", "Любовь и милосердие", "Все еще Алиса", сериалы "Батл-Крик", "Общественная мораль", "Родина", "Удивительная миссис Мейзел", "ФБР", "Чудотворцы", "Восстание хороших девочек".