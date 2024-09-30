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Гарри и Меган хотят строить отдельную профессиональную жизнь: что об этом говорят королевские эксперты

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Принц Гарри и Меган Маркл сосредоточились на развитии своих собственных проектов после того, как попытки продвигать общий глобальный бренд Success не принесли ожидаемых результатов. Королевские эксперты высказали свои мнения по этому поводу и объяснили, почему так могло произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что известно о проектах Гарри и Меган

Гарри сосредоточился на сольных выступлениях, связанных с продвижением его благотворительной деятельности, тогда как Меган занялась новым брендом American Riviera Orchard и кулинарным шоу, имеющим отношение и к другим ее видам деятельности.

Королевские эксперты объяснили, почему усилия пары по продвижению общего глобального бренда и представления себя как сильной пары не сработали.

Гарри и Меган занимаются развитием своих проектов (Фото: Getty Images)

Колумнистка Анджела Моллард отметила, что экс-представители королевской семьи, вероятно, стремились наследовать пример Мишель и Барака Обамы или стать следующими Джорджем и Амаль Клуни. Однако в их случае сделать это не удалось, и теперь они больше сосредоточены на развитии отдельных профессиональных путей.

"Они как будто руководят отдельно, вместо того, чтобы работать как команда, и становятся двумя личностями, которые занимаются разными карьерами", - говорит эксперт.

Луиза Робертс, сотрудница Sky News, отметила, что бренд Success остается действующим предприятием, который нуждается в дальнейшем развитии.

"Я думаю, что им обоем нужно использовать свои сильные стороны", - подчеркнула она.

Еще одной ошибкой эксперт назвала то, что Гарри и Меган привязали свои личные чувства и историю любви к профессиональным обязанностям. Они, по ее словам, построили "великую историю искупления, свободы и бегства от королевской семьи", что не принесло им тех результатов, которых они ожидали.

Пару лет назад пара приняла решение переехать в США (Фото: Getty Images)

Напомним, что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл решили отойти от королевской жизни в Великобритании и выбрать более "свободный" образ жизни. Они отказались от своих обязанностей и переехали вместе с двумя детьми в Калифорнию.

В то же время, в сети продолжают обсуждать напряженные отношения Гарри с отцом и другими членами королевской семьи. В частности они конфликтуют на фоне того, что герцог Сассекский хочет личной охраны во время пребывания в Великобритании, однако представители монархии не сильно поддерживают его в этом желании.

Также известно, что во время поездок в Соединенное Королевство Меган не сопровождает Гарри, а остается дома с детьми.

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Меган МарклПринц ГарриКоролевская семья