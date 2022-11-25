Гарик Кричевский рассказал музею "Голоса мирных" пережитое во время войны

"24 февраля вся моя семья была в Киеве, мы мирно спали. Мне приснилось, что идет дождь с грозой. Но гроза оказалась взрывами", - вспоминает певец.

Они уехали из Киева и отправились на Запад страны. Загородный коттеджный городок, где стоит здание семьи, вскоре стал местом боевых действий. Семья долго делала ремонт в своем доме, готовилась переехать, но сделать этого не пришлось.

"В нашем коттеджном городке три дома снесены с лица земли, другие разграблены, изуродованы, в том числе наш. Похищено все, что можно было забрать, к тому же 600 килограммов обломков собрали с участка", - рассказывает Кричевский.

Артист подчеркивает: по сравнению со всем происходящим кошмаром, его история не так страшна. Однако были стрессовые моменты. Гарик запомнил, когда во время эвакуации на Запад над их автоколонной летели семь самолетов. Сын спросил: "Папа, это наши?" Артист видел, что нет. Но ребенка успокоил. Позже узнали, что подобные самолеты расстреливали машины. Им повезло.

Во время войны артист дает благотворительные концерты ради тех, кто нуждается в помощи. В первый раз думал: "Вряд ли выйду на сцену. Какие концерты, когда война?" Чувствовал, что полностью закончил карьеру. Но потом, когда снова взял в руки микрофон и гитару, испытал совсем другое чувство.

"Мы из этой истории выйдем другими людьми - теми, кто пережил войну, как наши дедушки и бабушки. Жизнь поделена на то, что было до войны, и то, что будет после. Не знаю, когда и какой ценой, но в том, что мы победим, я уверен", - говорит артист.

Музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 50 000 историй.

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