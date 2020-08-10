Галина Шабшай: траблшутер - людина, яка вирішує будь-яку проблему бізнесу

Фото: бізнес-траблшутер Галина Шабшай (Фокус)

Шабшай також зазначила, що проблема власників в тому, що практично всі вони знаходяться в секті трудоголіків

Технологія 4D дозволяє власнику бізнесу не просто чітко побачити ситуацію, в якій знаходиться бізнес, а й знайти нестандартні шляхи її розвитку.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" розповіла бізнес-траблшутер, експерт з визначення "Вихідного коду бізнесу", еннеатехнологіям та еннеатіпологіі, автор понад 30 книг з емоційного інтелекту і типам мислення Галина Шабшай.

"Технологія 4D - це запатентована мною і чоловіком Юхимом Шабшай в США інноваційна розробка. Це реальна допомога в ситуаціях, де стандартні алгоритми не працюють. Нестандартне мислення - ключовий інструмент траблшутера, шляхом якого він створює нові алгоритми, тобто прописує новий бізнес сценарій, власник застосовує його, і бізнес починає працювати краще, ефективніше, прибутковіше, десь легше - все залежить від завдання, яке ставить перед траблшутером власник", - зазначила Галина Шабшай.

За її словами, траблшутер - людина, яка приходить і в короткий час - від 2 тижнів до 2-3 місяців - вирішує будь-яку проблему.

"Після того як ситуацію стабілізували, до роботи приступає стратегічний консультант. За затвердженим сценарієм за півроку-рік він може вивести компанію на ті цілі, завдання та мрії, які хоче отримати власник", - розповідає Шабшай.

Шабшай також зазначила, що проблема власників в тому, що практично всі вони знаходяться в секті трудоголіків. І тільки ті, хто навчився вивільняти свій час і увагу для себе, має можливість нестандартно мислити, що необхідно для вирішення всіх завдань, які стоять перед власником і його бізнесом.