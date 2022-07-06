ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю і привернути гроші і щастя

Новость на русском →
Середа 06 липня 2022 18:39
Ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю і привернути гроші і щастя Як ворожити на Івана Купала (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Стародавнє містичне свято Івана Купала українці відзначають в ніч з 6 на 7 липня. Воно має язичницьке коріння і в давнину було пов'язане з Днем літнього сонцестояння. Однією з традицій на Івана Купала є ворожіння і обряди - вважається, що можна приворожити удачу, гроші і любов.

Як правильно ворожити в ніч з 6 на 7 липня, щоб дізнатися свою долю і привернути в своє життя щастя і достаток - читайте в матеріалі нижче.

Обряди на любов і судженого

Ворожіння на вінках. Це одне з найвідоміших ворожінь на Івана Купала. Вінок потрібно сплести з 12 трав, прикрасивши його польовими квітами і скріпивши травою. На заході сонця вінок з запаленою на ньому свічкою опускають в річку, злегка підштовхнувши.

Якщо вінок пішов на дно відразу ж - на жаль, коханий розлюбив. Вінок пристав до берега - весіллі протягом року не бувати, доведеться чекати як мінімум ще рік. У кого вінок буде плавати найдовше, та буде найщасливішою, а у кого свічка довше прогорить, дівчина проживе довге життя. Якщо вінок поплив до іншого берега - суджений буде здалеку, поплив за течією - до весілля з судженим.

Ворожіння зі свічкою. Цей обряд вважається дуже давнім способом дівчат залучити в своє життя це прекрасне почуття. Для нього потрібно взяти червону свічку, поставити її на блюдце, запалити і почекати, поки з неї не закапає віск.

Як тільки це почне відбуватися, необхідно прочитати змову: "Розтане свічка, але не розтане віра моя в любов. Хай подарує мені матінка-природа чоловіка, щастя і віру в світле почуття".

Після цього не потрібно гасити свічку відразу, а дати їй погоріти ще кілька хвилин.

Ворожіння на папороті допоможе дівчатам, які мають кількох шанувальників. Необхідно взяти стільки гілок папороті, скільки претендентів, і на кожну нав'язати кольорову нитку, щоб не переплутати. Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Яка гілка папороті випірне першою, той і буде судженим.

Приворотне зілля з трав. Івана Купала ще називають Іваном-травником, так як в цей день, вважалося, трави знаходять особливу силу, в тому числі і для залучення любові. Для такого обряду потрібно було взяти м'яту і материнку, з яких потрібно приготувати "приворотне зілля".

Залийте 50 грам суміші цих двох трав окропом і дайте постояти півгодини. Додайте кілька крапель настоянки в напій, який вам подобається. При цьому Скажіть: "Тепер ти мій навік, моя кохана людина. Купальський сік тебе прив'яже та вірний шлях тобі вкаже".

Трохи відвару можна додати собі в їжу, примовляючи "Матінка-природа, зроби мене красивіше".

Як залучити здоров'я

Для цього дорослі жінки на Івана Купала відправлялися збирати трави. Вважалося, що в цей період рослини мають цілющу силу і можуть захистити будинок і зміцнити здоров'я.

Збираючи, потрібно примовляти: "Зілля на поміч". Найбільш цілющими вважаються любисток, барвінок, волошка, рута, жасмин, м'ята.

Обряди на гроші і удачу

Обряд на гроші і успіх в роботі. Для цього в ніч з 6 на 7 липня потрібно покласти кілька монеток в стакан з водою, а потім поставити його на підвіконня до ранку.

Вранці слід взяти монетки і покласти їх в гаманець, але окремо від інших. Одну з них можна взяти собі, інші - віддати близьким. При цьому скажіть: "Іван Купала, для тебе я вночі монетки викупала. Тепер вони чисті, допоможуть врятувати від злиднів".

Як залучити удачу. Прийміть душ або ванну в ніч на 7 липня. При цьому потрібно вимовити: "Змиваю минуле, нове приймаю. На Івана Купала життя своє змінюю". Уявіть при цьому, що все погане йде від вас, а хороше - входить у ваше життя разом з чистою водою.

Ритуал на красу

Щоб довше зберегти красу і молодість, наші предки вмивалися купальською росою на світанку. Вважалося, що вона має магічні властивості, які подарують здоров'я і довголіття.

Раніше ми писали, що строго заборонено робити в особливий день Івана Купала, а також розповідали про традиції свята.

Читайте також, які квіти треба вплітати в купальський вінок і що вони символізують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ивана Купала
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя