Ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю і привернути гроші і щастя

Стародавнє містичне свято Івана Купала українці відзначають в ніч з 6 на 7 липня. Воно має язичницьке коріння і в давнину було пов'язане з Днем літнього сонцестояння. Однією з традицій на Івана Купала є ворожіння і обряди - вважається, що можна приворожити удачу, гроші і любов.

Як правильно ворожити в ніч з 6 на 7 липня, щоб дізнатися свою долю і привернути в своє життя щастя і достаток - читайте в матеріалі нижче.

Обряди на любов і судженого

Ворожіння на вінках. Це одне з найвідоміших ворожінь на Івана Купала. Вінок потрібно сплести з 12 трав, прикрасивши його польовими квітами і скріпивши травою. На заході сонця вінок з запаленою на ньому свічкою опускають в річку, злегка підштовхнувши.

Якщо вінок пішов на дно відразу ж - на жаль, коханий розлюбив. Вінок пристав до берега - весіллі протягом року не бувати, доведеться чекати як мінімум ще рік. У кого вінок буде плавати найдовше, та буде найщасливішою, а у кого свічка довше прогорить, дівчина проживе довге життя. Якщо вінок поплив до іншого берега - суджений буде здалеку, поплив за течією - до весілля з судженим.

Ворожіння зі свічкою. Цей обряд вважається дуже давнім способом дівчат залучити в своє життя це прекрасне почуття. Для нього потрібно взяти червону свічку, поставити її на блюдце, запалити і почекати, поки з неї не закапає віск.

Як тільки це почне відбуватися, необхідно прочитати змову: "Розтане свічка, але не розтане віра моя в любов. Хай подарує мені матінка-природа чоловіка, щастя і віру в світле почуття".

Після цього не потрібно гасити свічку відразу, а дати їй погоріти ще кілька хвилин.

Ворожіння на папороті допоможе дівчатам, які мають кількох шанувальників. Необхідно взяти стільки гілок папороті, скільки претендентів, і на кожну нав'язати кольорову нитку, щоб не переплутати. Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Яка гілка папороті випірне першою, той і буде судженим.

Приворотне зілля з трав. Івана Купала ще називають Іваном-травником, так як в цей день, вважалося, трави знаходять особливу силу, в тому числі і для залучення любові. Для такого обряду потрібно було взяти м'яту і материнку, з яких потрібно приготувати "приворотне зілля".

Залийте 50 грам суміші цих двох трав окропом і дайте постояти півгодини. Додайте кілька крапель настоянки в напій, який вам подобається. При цьому Скажіть: "Тепер ти мій навік, моя кохана людина. Купальський сік тебе прив'яже та вірний шлях тобі вкаже".

Трохи відвару можна додати собі в їжу, примовляючи "Матінка-природа, зроби мене красивіше".

Як залучити здоров'я

Для цього дорослі жінки на Івана Купала відправлялися збирати трави. Вважалося, що в цей період рослини мають цілющу силу і можуть захистити будинок і зміцнити здоров'я.

Збираючи, потрібно примовляти: "Зілля на поміч". Найбільш цілющими вважаються любисток, барвінок, волошка, рута, жасмин, м'ята.

Обряди на гроші і удачу

Обряд на гроші і успіх в роботі. Для цього в ніч з 6 на 7 липня потрібно покласти кілька монеток в стакан з водою, а потім поставити його на підвіконня до ранку.

Вранці слід взяти монетки і покласти їх в гаманець, але окремо від інших. Одну з них можна взяти собі, інші - віддати близьким. При цьому скажіть: "Іван Купала, для тебе я вночі монетки викупала. Тепер вони чисті, допоможуть врятувати від злиднів".

Як залучити удачу. Прийміть душ або ванну в ніч на 7 липня. При цьому потрібно вимовити: "Змиваю минуле, нове приймаю. На Івана Купала життя своє змінюю". Уявіть при цьому, що все погане йде від вас, а хороше - входить у ваше життя разом з чистою водою.

Ритуал на красу

Щоб довше зберегти красу і молодість, наші предки вмивалися купальською росою на світанку. Вважалося, що вона має магічні властивості, які подарують здоров'я і довголіття.