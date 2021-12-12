Ворожіння на Андрія Первозванного: які способи допоможуть вам дізнатися свою долю

День Андрія Первозванного - велике християнське свято, яке відзначається щорічно 13 грудня.

У цей день поминається один з апостолів Ісуса Христа - Андрій Первозванний. Він був розп'ятий на хресті за часів правління імператора Нерона.

За давніми легендами, Святий Андрій проповідував християнство, і одного разу релігійні паломництва привели його до Києва. Він встановив там хрест і сказав, що над цими горами засяє благодать Божа.

Однак у цього свята є й інші підстави - в дохристиянські часи 13 Грудня відзначали свято Калити. У цей день молоді хлопці та дівчата переходили в розряд чоловіків і жінок.

Ворожіння в цей день пішли саме зі свята Калити. Після приходу християнства, свято багато в чому змінилося. І хоча церква не підтримує ворожіння, дівчата все одно збираються вечорами, щоб дізнатися свою долю.

Як ворожать на Андрія

Спосіб з чашками. Кількість чашок має відповідати кількості учасниць. У кожну чашку клали монети, хліб, кільце, цукор і сіль. Після - кожна дівчина діставала своє "майбутнє".

Цукор символізує радість, сіль – біду, монетки – багатство, хліб – благополуччя, кільце – швидке весілля.

Ворожіння на тінях. Вночі в темній кімнаті підпалювали від свічки листок паперу і спостерігали за тінями – за їх формою визначали майбутнє.

Якщо тінь схожа на птицю – до великих змін, схожа на кішку – до романтичних відносин, на хрест – до хвороби та випробувань, на гору – до самотності, на ворота – до гостей, на дерево – до багатства і благополуччя.

На рушниках. На ніч за вікно вивішували білі рушники й примовляли: "Суджений-ряджений, прийди та утрись". Вранці перевіряли рушники: якщо вологе, то в новому році відбудеться зустріч з коханим і весілля.

Ворожіння на сон. Вважається, що в ніч на Андрія можна побачити майбутнього чоловіка уві сні. Для цього брали гребінець або шматочок хліба, клали під подушку і примовляли: "Суджений-ряджений, прийди та причеши мене", або: "Суджений-ряджений, приходь, нагодую тебе".

Якщо уві сні приходив хлопець, то саме він і стане майбутнім чоловіком. Зараз дівчата для ворожіння використовують дзеркало, ніж, чоловічу шапку.

Ворожіння на перехресті. Опівночі дівчата виходили на перехрестя і слухали звуки вулиці. Якщо сміх і пісні - то заміжжя не за горами. Якщо лайка, сварки та плач – ходити в дівках ще рік.

Ворожіння на ім'я. У ніч з 12 на 13 грудня потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного. Саме так і зватимуть майбутнього чоловіка. Є пари, які саме так і познайомилися, а потім одружилися.

Ворожіння з дзеркалами. Це ворожіння здійснюють на самоті. Опівночі дівчина ставить два дзеркала навпроти, а з боків свічки. Сама сідає так, щоб бачити дзеркала, в яких повинен відображатися дзеркальний коридор.

У цьому коридорі дівчина може побачити ім'я судженого або його образ. У потрібний момент потрібно сказати: "Цур мене!"- якщо в дзеркалі з'явиться щось незрозуміле або страшне.

Ворожіння зі свічками. Запалюють дві свічки та ставлять поруч. Потім спостерігають. Якщо свічки схиляються один до одного, то її чекає щасливий шлюб. Якщо нахиляються в різні боки-то поганий знак.

Ворожіння з варениками. Дівчата варять вареники, і кожна свій укладає в ряд. Потім запускають собаку або кота. Чий вареник буде з'їдений першим - та раніше і заміж вийде.

Місток. На ніч ставлять під ліжко миску з водою і накривають її дощечкою або соломинкою. Перед сном закликають судженого, який переведе через місток.

Записка. Перед сном писали чоловічі імена на різних листочках, а потім висипали їх під подушку. Вранці тягнули записку з ім'ям судженого.