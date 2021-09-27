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Футболіст показав, як треба співати гімн України: це надихає на гру (відео)

Автор: Людмила Жукова

Півзахисник рівненського клубу Сергій Панасенко натхненно виконав гімн України на матчі Шахтар - Верес. У ньому "гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1.

В Instagram опублікували запис виконання гімну і він вже набрав 26 тисяч переглядів.

"Якщо співати гімн України, то тільки як Сергій Панасенко", - підписали відео.

Зазначимо, що футболіст так активно співав гімн, що після його голосу не було чутно нічий.

У коментарі сайту Meta-ratings футболіст зізнався, що підтримує ідею включати гімн перед початком матчів прем'єр-Ліги.

"Мені це подобається. Це не тільки служить нагадуванням про улюблену батьківщину, а й надихає продемонструвати свої найкращі якості. Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі і прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по "Вересу". Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", - розповів півзахисник.

У коментарях до відео користувачі пожартували, що у Панасенка італійське коріння.

  • Походу в нього італійське коріння.
  • Міша, ледь стримується не засміятись.
  • Це круто, точно так ніхто з Шахтаря не заспіває.
  • Молодець!
  • Сергій увесь стадіон переспівав.

Як ми раніше писали, "Шахтар" розгромив "Верес" і на час зрівнявся з"Динамо".

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Футбол