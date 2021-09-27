Футболіст показав, як треба співати гімн України: це надихає на гру (відео)

"Якщо співати гімн України, то тільки як Сергій Панасенко", - підписали відео.

Зазначимо, що футболіст так активно співав гімн, що після його голосу не було чутно нічий.

У коментарі сайту Meta-ratings футболіст зізнався, що підтримує ідею включати гімн перед початком матчів прем'єр-Ліги.

"Мені це подобається. Це не тільки служить нагадуванням про улюблену батьківщину, а й надихає продемонструвати свої найкращі якості. Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі і прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по "Вересу". Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", - розповів півзахисник.

У коментарях до відео користувачі пожартували, що у Панасенка італійське коріння.