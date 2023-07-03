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Фрукт-гибрид: на украинском рынке необычная ягода стала очень популярной

Черевишня стала очень популярной в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине сейчас активный сезон черешни и на рынках ее стало очень много. Вместе с привычными сортами этой ягоды появился совершенно новый - гибрид черешни и вишни, который назвали черевишня.

Что это за фрукт-гибрид, чем он полезен и почему он стал очень популярен в Украине - читайте ниже.

Что такое черевишня

Впервые гибрид вишни и черешни был выведен в Великобритании еще в 17 столетии. Новый фрукт получил название May Duk (Майский Герцог). Распространяться этот гибрид начал только в середине 20-го столетия благодаря селекционерам на постсоветском пространстве.

Но тренд не прижился во времена СССР и по сути, этот вид остался только в коллекциях рассадников. При этом названии сократили до короткого - Дюк.

А сейчас садоводы опять вспомнили о необычной ягоде, и она снова начала завоевывать рынки.

По словам профессионалов, внешне дерево похоже на обычную вишню, но высота немного ниже, крона более ветвистая, а листьев больше.

Вкусовые качества плодов тоже больше похожи на вишню, но при этом размер ягод и их сладость - похожи на черешню. И эти качества делают вкус черевишни более привлекательным, чем привычные сорта вишни или черешни. Все полезные качества вишни и черешни сочетаются в этих плодах, что делает ягоды еще и очень полезными.

Плодоносить деревья начинают на третий год после посадки, и каждое дерево может дать до 10 кг за сезон. Прожить такое дерево может до 100 лет. Они более устойчивы к морозам, чем черешня, а плоды дозревают быстрее, и они крупные - до 20 г ягода.

Кстати, в Украине сейчас есть уже несколько видов черевишни - Черный Принц, Гирлянда, Дюк, Шпанка, Спартанка, Фесанна, Ночка и другие. Цена одного саженца в среднем - от 220 гривен.

Фото: Черевишня в Украине становится популярной

Польза черевишни

Плоды на 80% состоят из воды, еще 10% сахаридов и 10% углеводов. Но при этом в ягодах много витаминов и полезных веществ:

  • салициловая кислота
  • пектин
  • витамин А
  • витамины группы В
  • кальций
  • калий
  • магний
  • кремний
  • железо
  • натрий
  • сера

Энергетическая ценность на 100 г продукта - 52 калории. В плодах есть антоцианы, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Черевишня стала в Украине очень популярной

В Украине популярность этой ягоды начала набирать обороты в последние несколько лет. Во-первых, многие садоводы начали сажать больше фруктовых деревьев.

Во-вторых, украинцам по вкусу ягода - черевишня такая же мясистая, как вишня, но сладкая как черешня.

Есть еще одна причина - в стране ощущается нехватка именно качественной украинской черешни. Очень много черешни до войны привозили из Мелитополя, который сейчас находится в оккупации. А кроме военной агрессии РФ, есть еще один фактор, который мешает хорошему урожаю черешни - это неблагоприятные погодные условия весной.

Стоимость 1 кг черевишни в Украине сейчас от 115 до 140 гривен, в зависимости от региона. На оптовых рынках можно найти ягоды по 75-90 гривен за килограмм.

По прогнозам экспертов, цены на черешню, черевишню, абрикосы начнут опускаться ближе к середине июля - на рынке станет меньше импорта и появится отечественная продукция - из Николаевской, Черновицкой, Закарпатской областей. Ожидается снижение цены на 15-20%.

Кстати, ранее мы писали о том, что полезнее - вишня или черешня.

А также мы рассказывали о том, что будет с ценами на черешню в 2023 году.

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