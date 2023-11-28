На фронте погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук: что известно о герое (фото)

"Украинские шахматы понесли тяжелую потерю. При выполнении своих воинских обязанностей погиб лейтенант ВСУ, вице-президент и член Исполкома ФШУ, бывший президент Житомирской ОФШ, один из самых активных шахматных организаторов соревнований в Украине и Житомирской области, кандидат в мастера спорта Артем Николаевич Сачук", - говорится в сообщении Федерации.

До начала полномасштабной войны Артем работал проектным менеджером в офисе реформ Кабинета Министров Украины и занимался собственным бизнесом. Еще раньше он возглавлял Агентство регионального развития Житомирской области.

Артем Сачук (фото: facebook.com/artem.sachuk)

Когда российская армия начала полномасштабное наступление, Артем Сачук пошел добровольцем в ряды ВСУ. За время службы он стал командиром взвода-преподавателем, зампотех ОМР, ТИО командира роты, зампотех БТГр и ТИО начальника службы РАО.

7 апреля 2023 года Артема Сачука наградили медалью "За военную службу Украины" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

У Артема осталась жена и две дочери.

"Моему любимому сегодня должно было исполниться 39 лет... Чувствую, что не могу писать о нем в прошлом! Милый, поздравляю тебя с днем рождения! Ты все еще со мной, будто рядом, я разговариваю с тобой вслух. Я чувствую, что ты рядом, но как жаль, что я не могу увидеть и обнять твою душу!" - написала жена Артема на своей странице в Facebook.

Она также оставила номер карты для всех желающих помочь семье: 4441 1144 2400 9262.