ua en ru
Пт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Он выбрал путь воина". На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк

Пятница 24 ноября 2023 09:35
UA EN RU
"Он выбрал путь воина". На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк Фото: чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк погиб на войне (facebook.com/kommolodsport)
Автор: Людмила Жукова

На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. 12 ноября 2023 года воин взорвался на мине в бою, в одной из самых горячих точек Донбасса.

О болезненной потере сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Комитет молодежи и спорта.

Детали гибели спортсмена и воина

Сергей Лысюк - заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира. Он также передавал свой опыт подрастающему поколению. Работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

Боец защищал страну на Донецком направлении. 12 ноября этого года, выполняя боевое задание в одной из самых горячих точек Донбасса, он взорвался на мине.

Спортсмену ампутировали ногу, но спасти жизнь не удалось, сообщили на факультете физического воспитания НУЧК имени Т.Г. Шевченко, который окончил кикбоксер.

Врачи Днепра около 10 дней боролись за жизнь титулованного спортсмена и защитника, но травмы оказались слишком тяжелыми...

В преддверии полномасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года, Сергей Лысюк принял участие в благотворительном проекте "Марафон в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать", где участники преодолевали дистанцию в поселке Нью-Йорк Донецкой области, расположенном неподалеку от линии фронта.

После вторжения России в феврале 2022 года спортсмен отправился на фронт в составе ТРО ВСУ. Он выполнял боевые задания на Донецком направлении.

"Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Ему стоя аплодировали залы многих европейских городов. Конечно, он мог не идти в ад войны. Но ушел - выбрал путь воина", - написал о нем Владимир Лучко.

&quot;Он выбрал путь воина&quot;. На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк&quot;Он выбрал путь воина&quot;. На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей ЛысюкСергей Лысюк защищал Украину на фронте (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Ранее мы писали, что медики прифронтовой больницы тронули историю спасения воина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ