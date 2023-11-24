"Он выбрал путь воина". На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк

На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. 12 ноября 2023 года воин взорвался на мине в бою, в одной из самых горячих точек Донбасса.

О болезненной потере сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Комитет молодежи и спорта.

Детали гибели спортсмена и воина

Сергей Лысюк - заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира. Он также передавал свой опыт подрастающему поколению. Работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

Боец защищал страну на Донецком направлении. 12 ноября этого года, выполняя боевое задание в одной из самых горячих точек Донбасса, он взорвался на мине.

Спортсмену ампутировали ногу, но спасти жизнь не удалось, сообщили на факультете физического воспитания НУЧК имени Т.Г. Шевченко, который окончил кикбоксер.

Врачи Днепра около 10 дней боролись за жизнь титулованного спортсмена и защитника, но травмы оказались слишком тяжелыми...

В преддверии полномасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года, Сергей Лысюк принял участие в благотворительном проекте "Марафон в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать", где участники преодолевали дистанцию в поселке Нью-Йорк Донецкой области, расположенном неподалеку от линии фронта.

После вторжения России в феврале 2022 года спортсмен отправился на фронт в составе ТРО ВСУ. Он выполнял боевые задания на Донецком направлении.

"Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Ему стоя аплодировали залы многих европейских городов. Конечно, он мог не идти в ад войны. Но ушел - выбрал путь воина", - написал о нем Владимир Лучко.

Сергей Лысюк защищал Украину на фронте (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)