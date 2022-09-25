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На фронте погибла Марьяна "Квитка", которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)

Фото: Марьяна "Квитка", воин ВСУ (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

На фронте защищая Украину от российских оккупантов в бою погибла боец 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области Марьяна с позывным "Квитка". Она прожила в Италии 14 лет, и после полномасштабного нападения РФ вернулась на родину, чтобы защищать от врага.

О гибели храброй военной ВСУ на передовой сообщил ее побратим Тарас Сливчук на странице в Facebook.

""Квиточка". Не будем забывать, какой ценой нам дается независимость", - написал он.

Всего несколько дней назад в бригаде рассказывали историю отважной украинки, которая оставила жизнь в безопасности за рубежом, и вернулась в родную страну, чтобы с оружием в руках оборонять ее от интервентов.

Марьяна "Квитка", боец Сил территориальной обороны ВСУ (фото: facebook.com/profile / Квіточка Маряна)

"Кто, как не мы, будет защищать нашу землю? Я оставила в Италии несовершеннолетних детей, 14 и 10 лет. Имею сына Эдуарда и дочь Роберту. И сейчас я здесь, на передовой, для того чтобы мои дети могли приехать в родной дом. Свободный, преуспевающий и обязательно под сине-желтым флагом", - так говорила Марьяна.

Украинцы высказывают соболезнования родным храброй военной-добровольцу, и благодарят за мужество, подвиг, защиту от российских захватчиков.

  • Соболезнование родным и близким. Царство небесное Марьяночка
  • Светлая память. Пусть почивает с Богом
  • Прими Боже ее светлую душу к себе! Вечная память тебе Марьяна!
  • Светлая память

Марьяна "Квитка" уехала из Италии на фронт, чтобы защищать родную Украину от российских интервентов (фото: facebook.com/profile / Квіточка Маряна)

Ранее в сентябре сообщалось, что на фронте погибла боец ВСУ Ольга Симонова с позывным "Симба", которая отказалась от российского гражданства и приехала воевать за Украину.

А также перед этим сообщалось, что в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

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