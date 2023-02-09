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На фронте продолжаются тяжелые бои. Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

Срочно нужна помощь на фронт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На фронте продолжаются тяжелые бои. Добровольцам нужно срочно оплатить автомобиль для эвакуации тяжелораненых на очень тяжелом направлении.

Про помощь и сбор средств попросила известный волонтер Наталия Юсупова на своей Facebook-странице.

"Очень тяжело идет помощь, а на фронте продолжаются ужасные бои!! Люди, добровольцы, просят помощи. Надо срочно оплатить автомобиль для эвакуации тяжелораненых на очень тяжелом направлении. Общая сумма 180 тыс. грн, уже 102 тыс. грн Очень прошу помочь, 5-20-100 грн, кто как может", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Напомним, в боях за Украину погиб молодой ученый Бижан Шаропов.

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