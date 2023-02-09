На фронте продолжаются тяжелые бои. Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

На фронте продолжаются тяжелые бои. Добровольцам нужно срочно оплатить автомобиль для эвакуации тяжелораненых на очень тяжелом направлении.
Про помощь и сбор средств попросила известный волонтер Наталия Юсупова на своей Facebook-странице.
"Очень тяжело идет помощь, а на фронте продолжаются ужасные бои!! Люди, добровольцы, просят помощи. Надо срочно оплатить автомобиль для эвакуации тяжелораненых на очень тяжелом направлении. Общая сумма 180 тыс. грн, уже 102 тыс. грн Очень прошу помочь, 5-20-100 грн, кто как может", - написала волонтер.
Пайпал - pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
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5375 4112 0025 4253
Напомним, в боях за Украину погиб молодой ученый Бижан Шаропов.