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Стало відоме ім'я бійця ООС, який загинув вчора на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Субота 13 березня 2021 20:59
Стало відоме ім'я бійця ООС, який загинув вчора на Донбасі Фото: бійці ООС (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлія Струк

У п'ятницю, 12 березня, у Донецькій області загинув боєць ООС. Снайпер з лав російсько-окупаційних військ убив 30-річного військовослужбовця Олександра Пекура.

Про це повідомляє прес-служба Дмитрівської сільської ради в Facebook.

"Вчора в районі Мар'їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника, жителя села Гурівщина - Пекура Олександра Валентиновича, 1990 року народження", - зазначено в повідомленні.

Стало відоме ім'я бійця ООС, який загинув вчора на Донбасі

Представники сільради висловили глибокі співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, вчора поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації у черговий раз зробили обстріл позицій українських військових. У результаті ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

Так, за даними звіту місії ОБСЄ, 12 березня бойовики на Донбасі продовжували порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники ОБСЄ нарахували 27.

Як писало РБК-Україна, за поточну добу, 13 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. З української сторони обійшлося без бойових втрат.

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