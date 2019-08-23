Фрідайвер з Дніпра встановив рекорд США: Нова мета — "побити" росіянина

Фрідайвер з Дніпра Андрій Хветкевич встановив новий Національний рекорд США та України! 36-річний українець зробив найглибше зануренням у ластах, без кисневого балона, підкоривши нову для себе глибину — 97 метрів на одному вдиху. Це вивело Андрія перше місце в США, Україні та 4-ту позицію в світі!

Зануренням відбулося в серпні 2019 року у водах Карибського моря біля острова Роатан, Гондурас. В цьому році Хветкевич планує взяти участь ще як мінімум в чотирьох змаганнях: у Франції, Греції, Туреччині та Індонезії. При цьому українець має важливу мету — побити світовий рекорд по фрідайвінгу (110 метрів в ластах), який на тих же змаганнях встановив російський спортсмен Олексій Молчанов.

"Побити світовий рекорд по фрідайвінгу, який на даний момент належить Росії, буде честю для мене", — говорить український спортсмен.

В ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна Андрій Хветкевич пояснив, чому на деяких змаганнях представляє США, як готується до встановлення світового рекорду і в чому секрет "магії апное" — затримки дихання.

Фрідайвер з Дніпра Андрій Хветкевич (фото: з особистого архіву)

Андрій Хветкевич: Хочу пірнути на глибину Батьківщини-мати"

На сьогоднішній момент Хветкевич встановив 3 з 4 рекордів України по фрідайвінгу. На Філіппінах у травні цього року Андрій пірнув на 80 метрів в дисципліні CWTB (пірнання в глибину в ластах). А серпні у водах Карибського моря встановив національний рекорд України з фрідайвінгу в дисципліні FIM (зануренням по канату) — 92 метри. Там же пірнув на 97 метрів у спеціальних біластах.

Нирок на одному вдиху до 97 метрів — національний рекорд США та України! Дайвер — Андрій Хветкевич

“Багато це чи мало, судіть самі! Висота Батьківщини-мати в Києві — 102 метри. Тобто мені не вистачило буквально 10 метрів, щоб пірнути вглиб на всю висоту Батьківщини мати, — пояснює спортсмен. — Тому моя найближча мета — пірнути на глибину 102 метри".

Безумовно, українець хоче побити світовий рекорд по фрідайвінгу, який вже утримує росіянин Олексій Молчанов. Йому належать три з чотирьох світових рекордів, один з яких — 110 метрів біластах, встановлений в Роатані на цих же змаганнях.

“На даний момент від рекорду мене відділяють 14 метрів. Але подолати їх — цілком реально!" — запевняє Хветкевич, для цього потрібно лише час та постійні тренування.

Андрій Хветкевич поступово рухається до своєї найближчої мети — пірнути вглиб на висоту Батьківщини-мати

І все ж українського спортсмена "переслідує" одна проблема. Хветкевич змушений представляти США на всесвітніх змаганнях з фрідайвінгу. Так як через бюрократичну тяганину, Андрія довгий час не можуть включити в список атлетів, які представляють Україну.

“Мені часто задають питання, чому я на одних змаганнях представляю США, а на інших — Україну. Ось вже два роки як я намагаюся приєднатися до української команди CMAS (ред. — Всесвітня конфедерація підводної діяльності). Але з певних причин мені цього не вдається зробити. Звичайно, це прикро! Адже я хочу випробовувати свої сили і у всесвітніх змаганнях. Але в мене є така можливість лише в разі, якщо я беру участь від команди США... Як тільки українська команда CMAS зможе додати мене в свої списки, я із задоволенням буду представляти Україну на всіх всесвітніх змаганнях!"

На питання, чи не було у Хветкевича бажання отримати громадянство США, спортсмен негативно махає головою — він чекає включення його у списки атлетів України!

“У мене є картка постійного резидента США. І цього документа мені достатньо, щоб представляти цю країну на всесвітніх змаганнях з фрідайвінгу. При цьому американська команда завжди рада бачити мене у своїх списках. Все ж не так і багато людей у світі можуть пірнути на 97 метрів (посміхається). А це 4-й результат у світі!" — розповідає Хветкевич.

В Україні немає державної підтримки фрідайвінгу

Хветкевич більше двох років чекає включення його у списки української команди CMAS — тоді він зможе представляти нашу країну на всесвітніх змаганнях (фото: з особистого архіву фрідайвера)

Незважаючи на фактичну відсутність державної підтримки, українські фрідайвери змогли зарекомендувати себе на міжнародному рівні.

“В Україні є дуже хороші фрідайвери. Це і Олександр Бубєнчіков, і Наталя Жаркова (чемпіонка Європи з фрідайвінгу 2017, чемпіонка світу з фрідайвінгу 2018 і 2019)! Вони навчають студентів в Києві, Харкові, проводять курси в Єгипті. Але в Україні немає ніякої підтримки фрідайвінгу з боку держави. І спортсменам доводиться все робити своїми зусиллями. А участь у міжнародних змаганнях фінансово дуже витратна. В середньому місяць підготовки до змагань, а також участь у них обійдеться десь в 10 тис. доларів. Тому доводиться самостійно шукати спонсорів, якось накопичувати гроші", — розповідає Хветкевич.

Чи можна заробляти на фрідайвінгу і у скільки обійдеться це захоплення

“В будь-якому спорті можна заробляти. Якщо ти професіонал своєї справи, ти можеш вести курси і це принесе дохід. Я проводжу курси в Майамі. Але на даний момент не дуже часто, так як активно готуюся до наступних змагань", — каже спортсмен.

А ось що стосується суми, на яку варто розраховувати починаючому дайверу, то тут Андрій заспокоює:

“Найбазовіше, що вам потрібно, — так це ласти і маска. А це не так дорого! А також абонемент у басейн, наприклад. Якщо ви хочете займатися фрідайвінгом професійно, то вам знадобиться костюм, спеціальний вантаж та інше спорядження. А також більш дорогі курси у досвідчених дайверів".

Занурення біля острова Роатан, Гондурас. Тут Хветкевич в серпні 2019 встановив рекорд США і України по фрідайвінгу — 97 метрів (фото: Natalia Zharkova)

Хветкевич: Можу затримати дихання на 7 хвилин! Але це не межа!

На даний момент Андрій хветкевич може затримувати дихання на 7 хвилин! При цьому про своій "рекорд" спортсмен каже скромно:

“7 хвилин — це не дуже багато і не дуже мало. Так, в середньому людина може затримати дихання на 2-2,5 хвилини — абсолютно без підготовок, це в нас закладено природою. А от якщо ви будете тренуватися і робити так звані "статичні таблиці", щоб ваш організм був більш толерантний до вуглекислого газу (CO2) в легенях, ви зможете довше затримувати дихання. Сьогодні світовий рекорд за версією AIDA — близько 12 хвилин", — каже український спортсмен.

На даний момент Хветкевич може затримати дихання на 7 хвилин (фото: з особистого архіву фрідайвера)

До речі, рекорд України по тривалості затримки дихання належить фрідайверу Олександру Бубєнчікову. Він може затримувати дихання на 9 хвилин 3 секунди.

А ось рекорд Гіннеса тримається за іспанським фрідайвером Алешом Сегурою (Aleix Сегура Vendrell), який пробув під водою без повітря 24 хвилини і 3 секунди! Але перед цим іспанець деякий час дихав чистим киснем.

Як навчитися затримувати дихання надовго?

Український спортсмен заспокоює — навчитися цій майстерності і стати фрідайвером може кожен. Сам же Андрій прийшов у цей вид спорту випадково всього 2 роки тому!

“Мені дуже подобався сам по собі дайвінг. Я став інструктором з дайвінгу з балонами. У школі, де я викладав, були також курси і по фрідайвінгу. Вирішив спробувати і мені сподобалося. Фрідайвінгом може займатися кожен! Це абсолютно не залежить від статі, віку або фізичного стану", — розповідає Хветкевич.

Звичайно ж, спортсмен не виключає, що тренуватися потрібно завжди. А привчити свій організм все довше і довше обходитися без повітря ви можете і вдома.

“Потрібно тренувати як на повітрі, так і у воді. Якщо ми говоримо про статичну затримку дихання, то є спеціальні таблиці, за якими ти тренуєш затримку дихання. Грубо кажучи, це можна робити вдома у ліжку. Суть полягає в тому, щоб затримувати дихання за спеціальним принципом. Поступово ваш організм стає більш толерантним до вуглекислого газу. І чим більше ви толерантні до CO2, тим довше можете затримувати дихання", — пояснює український фрідайвер.

Більш детально дізнатися про стратичне тренування затримки дихання за таблицями CO2 і O2 можна тут.

Український спортсмен тренується мінімум 1-2 рази в тиждень. Під час підготовки до змагання — 3-4 рази в тиждень. В основному це глибинні занурення.

“Також я займаюся диханням, медитацією, щоб заспокоїти свій розум. І звичайно ж, відвідую спортзал", — говорить Андрій Хветкевич.

Про Декомпресійну хворобу

При цьому Андрій Хветкевич запевняє, що фрідайвінг не самий небезпечний вид спорту, як це прийнято вважати!

“Це помилка. Під час всесвітніх змагань був зафіксований тільки один смертельний випадок за всю історію фрідайвінгу. Після чого були змінені правила та протоколи для допуску до змаганнь. Ймовірність того, що хтось загине під час змагання, досить низька. Звичайно, бувають нещасні випадки, пов'язані з фрідайвінгом. Але в основному ці випадки пов'язані з тим, що люди занурюються самостійно. Пам'ятайте, завжди потрібно пірнати разом з напарником! Ніколи не пірнайте самостійно, навіть якщо це басейн. Повинен бути напарник, який за вами стежить, і в разі чого підстрахує", — попереджає спортсмен.

Занурюватися потрібно з напарниками! (фото: з особистого архіву фрідайвера)

Заспокоює український спортсмен і з приводу декомпресійної/ кесонної хвороби. Ця хвороба виникає через зниження тиску вдихуваної газової суміші, в результаті якого гази, розчинені в крові і тканинах організму, починають виділятися у вигляді бульбашок в кров (відбувається спінення крові) і руйнувати стінки клітин і кровоносних судин.

“Декомпресія в основному відбувається у людей, які занурюються з балоном! З фрідайвінгом все трохи по-іншому! Перед зануренням ви один раз наповнюєте свої легені глибоким вдихом. І весь час у зануренні ви використовуєте тільки те повітря, що є у ваших легенях. В цілому, ризику розвитку кесонної хвороби практично немає у фрідайверів", — заспокоює Хветкевич.

Про травми легенів і вух

“У фрідайвінгу можуть бути травми легень (так званий обтиск) і барабанних перетинок. Але виникають вони, якщо ви неправильно нормалізуете тиск у вухах. А також потрібно коректно використовувати повітря в легенях. Якщо під час занурення ви відчуваєте потріскування або біль у вухах, потрібно повертатися назад, а не пірнати ще глибше. Деякі ж вирішують доплисти бажані метри, незважаючи на біль. Через що вони і отримують травми.

Прогресувати в глибину потрібно повільно, поступово додавати пару метрів до попереднього результату. У мене новий результат 97 метрів. Щоб досягти 100 метрів, мені потрібно зробити серію тренувань, під час яких я буду збільшувати глибину по півметра або навіть менше. Треба слухати свій організм".

Про відчуттях і думки на глибині

За словами спортсмена, у кожного фрідайвера ці відчуття різні. Хтось особливо чутливий до тиску води, деякі відчувають стиснення повітря в тілі або дотик води по обличчю. За словами Хветкевича, під час занурення він не відчуває ніякого дискомфорту. І взагалі намагається ні про що не думати — це тільки заважає.

“Я концентрую свої відчуття на те, як проходить мій дайв. І намагаюся не думати ні про що. Чим більше думаєш, тим більше споживаєш кисню! Через що є великий ризик втрати свідомості", — говорить спортсмен.

Український спортсмен медитує перед зануренням, щоб позбавитися від зайвих думок (фото: Andriy and Laura Babahekian)

“Що стосується втрати свідомості під водою, то це також відбувається з кількох причин. І знову-таки, одна з них — ваш організм не готовий до тривалих занурень. Також втрата свідомості може бути із-за фізичних причин. Коли ти занурюєшся на глибину, припустимо, 50 метрів, товой організм починає споживати повітря в легенях у декілька разів більш концентроване, ніж на поверхні. І коли ти повертаєшся на поверхню, то близько 10-15 метрів до неї мозок починає реєструвати знижений вміст кисню в повітрі у ваших легенях. Мозок вважає, що "щось пішло не так" і включає захисний механізм — втрату свідомості.

За всю практику мене було два випадки втрати свідомості. Але я пірнав не сам, тому все обійшлося добре!"

“У фрідайвінгу дуже важливо прибрати будь-яке хвилювання перед зануренням. Тому я медитую ввечері за день перед зануренням. А також 5 хв безпосередньо перед зануренням. І намагаюся прибрати будь-які думки під час", — ділиться своїми секретами Хветкевич.

Про подолання паніки на глибині і підводну медитацію

Попереду на Андрія чекають постійні тренування (фото: з особистого архіву фрідайвера)

Щоб позбавитися від зайвих думках під час дайва, Андрій Хветкевич вдається до медитації. До речі, медитативна практика — один з елементів постійних тренувань спортсмена!

“Під водою я використовую принципи медитації, щоб бути спокійним, спостерігати, як веде себе мій організм. У фрідайвінгу дуже важливо бути спокійним — завжди! Своїх студентів я спочатку навчаю медитації на відкритому повітрі, а потім медитації під водою. Це коли ти концентруєш свою увагу на чомусь специфічному в організмі. Це може бути дихання, позиція тіла, відчуття дотику води і т. д. Концентрація на русі — це один з типів медіації, який дозволяє усунути переживання під час дайва", — розповідає фрідайвер.

Про найкрасивіші місця для занурення

“В минулому році проходили змагання на Багамах — Блакитна діра Діна. Де я встановив національний рекорд України — 71 метр в дисципліні без ласт... І це одне з найкрасивіших місць на Землі! Блакитна діра Діна — це такий собі "басейн" у океані! Там немає течії, дуже комфортно занурюватися".

Занурення у водах Блакитної діри Діна на Багамах

Чому вчить фрідайвінг

Як пояснює Андрій Хветкевич, фрідайвінг — це не тільки вид спорту, але і в певному роді стиль життя.

“Фрідайвінг вчить терпінню, розуміння себе, свого організму. Він заспокоює вас в цілому і робить більш впевненими в собі. Більш того, він робить вас молодше! Подивіться на досвідчених фрідайверів! Вони виглядають набагато молодше свого віку!"