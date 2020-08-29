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Фреймут і Танці з зірками: чи виступить ведуча в першому ефірі

Субота 29 серпня 2020 10:20
Фреймут і Танці з зірками: чи виступить ведуча в першому ефірі
Ольга Фреймут може не виступити на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Дарья Русина

Фреймут відмовилася від зйомок через хворобу

Ольга Фреймут повинна була взяти участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує вже цієї неділі, 30 серпня, на телеканалі "1+1". Проте кілька днів тому зірка заявила в Instagram про те, що все може зірватися, оскільки вона отримала позитивний результат на коронавірус.

"Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я перебуваю на лікуванні і самоізоляції у будинку. Відчуваю себе вже краще. Про свій діагноз відразу повідомила всіх контактних осіб. Всі проекти та роботу поки зупинила", - прокоментувала ситуацію Фреймут.

Фреймут і Танці з зірками: чи виступить ведуча в першому ефіріОльга Фреймут може не виступити на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/freimutolia)

Партнером Ольги Фреймут повинен був стати Ілля Падзіна, який у світі танцівників користується досить високим авторитетом, ставить хореографічні шоу в США та Європі.

"З моменту знайомства я жодного разу не пошкодувала - Ілля може годинами відточувати зі мною якийсь крок, поки все не буде ідеальним, ми займаємося по п'ять годин на добу. Він заради проекту відмовився від роботи в Берліні", - зазначила Фреймут.

Однак чи виконає свій танець Ольга Фреймут та її партнер Ілля Падзіна - поки що точно не відомо. Всі подробиці обіцяють повідомити під час першого прямого ефіру.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, як його родина хворіла коронавірусом.

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