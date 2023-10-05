"Фредди Крюгер, это ты?" Мисс года "ДНР" испугала своей красотой (видео)
В сети появилось интервью с мисс года так называемой "ДНР" Алиной Андриевской. Далеко не все пользователи разделяют присвоение этого титула именно ей, ведь внешность Алины по-настоящему поражает.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о самопровозглашенной "королевой ДНР".
При подготовке материала использовались источники: YouTube-канал Кирилла Сириуса, информация росСМИ.
Кто такая Алина Андриевская
Алине 41 год. Она называет себя Муклой. По ее словам, она родилась в Донецке и всю жизнь не покидает его, несмотря на "опасную обстановку". При этом она не уточняет, кто именно сделал Донецк таким. Женщина живет недалеко от улицы Пушкина.
Она была замужем и воспитывает дочь.
В социальных сетях Алина не слишком активна. Она рассказывает, что ведет страницу в TikTok, хотя найти ее нельзя. Да и страницу "ВК" она тоже не ведет. Похоже, что красавицу либо не знают в "ДНР", либо она не очень умелый блоггер.
Скриншот
Интересно то, как "Мисс ДНР" сравнивает себя с королевой Елизаветой. Она вспоминает ее слова: "Твое королевское отношение к жизни определяется тем, сколько ненависти ты сможешь вытерпеть".
Алина добавляет, что такое высказывание ей очень импонирует.
Она также добавляет, что очень любит читать и всегда выделяет для себя слова, "которые обычные люди не используют".
В один из моментов разговора Алина вспоминает о войне, говорит, что люди устали от прилетов. Но опять-таки: кто развязал войну и обстреливает города - не упомянуто.
Интервью у нее берет не журналист, а риелтор Кирилл Сириус. Можно даже сказать, что Алина сама берет интервью у себя, потому что часто задает вопросы и отвечает на них самостоятельно.
Алина Андриевская (фото: ВК)
Впоследствии стало известно, что само интервью снимает дочь Алины на телефон. Затем видео прерывается на словах "стойте, подождите" без продолжения.
Кирилла Сириуса знают как "лучшего и скандального риелтора Донецка". По крайней мере, так его называют пророссийские СМИ. Мужчина также ведет свою TikTok-страницу.
К слову о конкурсе, где якобы победила Алина, нет никакой информации, а также ничего не известно о других участниках.
Что написали украинцы
Пользователи оценили и внешность, и интеллект Алины:
- Та її можна знімати у фільму жахів без гриму. Голлівуд, ви де?
- Не дай Боже зустріти її вночі
- Я, звісно, розумію, що кожен бачить красу по-різному, але ж не до такого
- Хотіла бути Лексусом, але мотор від Запорожця залишили
- Коли вони зустрічаються поглядами, йому страшно
Ранее мы рассказывали о скандале в Италии, где во время музыкального фестиваля подняли флаги "ЛДНР".
А еще писали о том, что Гоша Куценко присоединился к шабашу оккупантов, хотя родился в Украине.